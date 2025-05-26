На службу призвали 19-летнего юношу — что решит суд

Работники ТЦК на улице. Иллюстративное фото: УНИАН

На Буковине незаконно мобилизовали 19-летнего парня. Его адвокат обратился в суд и выиграл дело.

Об этом говорится в приговоре суда.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В материалах дела указывается, что на Буковине мобилизовали 19-летнего парня и он подал иск в суд. Делом занялся его адвокат и рассказал, что в начале июня 2024 года его клиента противоправно мобилизовали, хотя ему было всего 19 лет и он не состоял на учете военнообязанных.

Адвокат просил суд отменить приказ о призыве на военную службу и зачислении в списки особого состава воинской части.

В то же время представители ТЦК и воинской части не подали отзыв на исковое заявление и не объяснили свои действия и на основе чего они мобилизовали юношу.

Решение суда

Черновицкий окружной административный суд принял во внимание все факты и отменил незаконную мобилизацию 19-летнего парня.

По словам судьи, "непредставление субъектом властных полномочий отзыва на иск без уважительных причин может быть квалифицировано судом как признание иска".

Напомним, ранее мы писали, что военный застрелил побратима и пытался скрыть преступление, утверждая, что побратим совершил самоубийство.

Также мы сообщали, что руководителя ТЦК в Винницкой области обвинили в невыполнении плана мобилизации. Из 40 военнообязанных призвано на службу только 10.