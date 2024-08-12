Голова ВЛК видавала неправдиві висновки про непридатність до служби

Судове засідання. Ілюстративне фото: dduvs.edu.ua

Завідувачка поліклініки у селищі Велика Олександрівка Херсонської області як голова військово-лікарської комісії виписувала фейкові висновки військовозобов'язаним. Таким чином жінка допомагала чоловікам призовного віку уникнути мобілізації.

Про це йдеться в вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, зафіксовано чотири випадки, за яких лікарка, яка також працює в лікарні невропатологом, виписувала військовозобов'язаним неправдиві висновки ВЛК.

Так, у березні 2023 року двом чоловікам жінка видала фейкові довідки про тимчасову непридатність до військової служби. Згодом ще двом безпідставно видала рішення про непридатність до мобілізації з виключенням з військового обліку.

Рішення суду

Суд визнав усі чотири рішення ВЛК як завідомо неправдиві. Своєю чергою лікарка повністю визнала свою провину й уклала угоду з прокурором. У зв'язку з цим суд вирішив, що жінка має сплатити штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Крім того, зловмисницю позбавили права протягом року очолювати ВЛК, які проводять медичні експертизи.