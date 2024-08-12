Глава ВВК выдавала ложные выводы о непригодности к службе

Судебное заседание. Иллюстративное фото: dduvs.edu.ua

Заведующая поликлиникой в поселке Большая Александровка Херсонской области как председатель военно-врачебной комиссии выписывала фейковые выводы военнообязанным. Таким образом женщина помогала мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам дела, зафиксировано четыре случая, по которым врач, также работающая в больнице невропатологом, выписывала военнообязанным ложные выводы ВВК.

Так, в марте 2023 года двоим мужчинам женщина выдала фейковые справки о временной непригодности к военной службе. Впоследствии еще двоим безосновательно выдала решение о непригодности к мобилизации с исключением из военного учета.

Решение суда

Суд признал все четыре решения ВВК как заведомо ложные. В свою очередь врач полностью признала свою вину и заключила соглашение с прокурором. В связи с этим суд решил, что женщина должна заплатить штраф в размере 34 тысяч гривен.

Кроме того, злоумышленницу лишили права в течение года возглавлять ВВК, которые проводят медицинские экспертизы.