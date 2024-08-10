На Київщині свідок Єгови письмово відмовився від мобілізації

На Київщині судили свідка Єгови, який відмовився мобілізуватися через релігійні переконання
У Київській області чоловік написав письмову відмову від мобілізації. Своє рішення він пояснив тим, що є "Свідком Єгови".
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
26 січня минулого року чоловіку намагались вручити повістку, але він відмовився її отримувати. Також він не явився до ТЦК, а під час суду заперечив свою провину.
"Чоловік відмовився від отримання повістки та заявив, що відмовляється від призову, мотивуючи це тим, що він: має релігійні погляди, що забороняють бути військовим; через хворобу дітей; через зайнятість у ФОП, виконання контрактів", — йдеться у матеріалі.
Рішення суду
Однак не зважаючи на це було встановлено, що 39-річний чоловік ухиляється від мобілізації. Тому його визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі.
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