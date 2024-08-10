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На Київщині судили свідка Єгови, який відмовився мобілізуватися через релігійні переконання

10 серпня 2024 01:32
Артем Кругленко - Редактор
На Київщині свідок Єгови письмово відмовився від мобілізації
Судове засідання. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua
Артем Кругленко - Редактор

У Київській області чоловік написав письмову відмову від мобілізації. Своє рішення він пояснив тим, що є "Свідком Єгови".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

26 січня минулого року чоловіку намагались вручити повістку, але він відмовився її отримувати. Також він не явився до ТЦК, а під час суду заперечив свою провину.

"Чоловік відмовився від отримання повістки та заявив, що відмовляється від призову, мотивуючи це тим, що він: має релігійні погляди, що забороняють бути військовим; через хворобу дітей; через зайнятість у ФОП, виконання контрактів", — йдеться у матеріалі.

Рішення суду

Однак не зважаючи на це було встановлено, що 39-річний чоловік ухиляється від мобілізації. Тому його визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі.

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