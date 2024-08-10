В Киевской области свидетель Иеговы письменно отказался от мобилизации

Судебное заседание. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua

В Киевской области мужчина написал письменный отказ от мобилизации. Свое решение он объяснил тем, что является "Свидетелем Иеговы".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений .

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Детали дела

26 января прошлого года мужчине пытались вручить повестку, но отказался ее получать. Также он не явился в ТЦК, а во время суда отрицал свою вину.

"Мужчина отказался от получения повестки и заявил, что отказывается от призыва, мотивируя это тем, что он: имеет религиозные взгляды, запрещающие быть военным; из-за болезни детей; из-за занятости в ФЛП, выполнения контрактов", — говорится в материале.

Решение суда

Однако, несмотря на это, было установлено, что 39-летний мужчина уклоняется от мобилизации. Поэтому его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.