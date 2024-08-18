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На кордоні з Румунією в Тисі виявили чергового потопельника

18 серпня 2024 01:30
Чекарьова Марія - редактор
У річці Тисі прикордонники виявили тіло загиблого чоловіка
Річка Тиса. Скриншот відео ДПСУ
Чекарьова Марія - редактор

У річці Тисі на кордоні з Румунією виявили чергове тіло. Про потопельника українських охоронців кордону проінформували румунські колеги.

Про це в суботу, 17 серпня, повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Що відомо про потопельника, якого виявили в Тисі

За інформацією прикордонників, тіло загиблого течією несло до румунського берега. На місце події викликали рятувальників і поліцейських. Тіло вже дістали з води.

Загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи.

"Укотре закликаємо уникати ризиків, що несуть небезпеку життю та здоров'ю!" — закликають громадян прикордонники.

Чому люди гинуть у річці Тисі

За словами речниці Мукачівського прикордонного загону Лесі Федорової, до загибелі громадян, які намагаються втекти за кордон, перепливши Тису, призводять гостре та слизьке каміння, стрімка й холодна течія, а також темрява. Зазвичай переправники радять клієнтам-ухилянтам вирушати в подорож саме в темний час доби. Це небезпечно, адже, якщо вдень людина може уважно роздивитися річку й берег та оцінити рівень загроз, то вночі їй доводиться занурювати у воду навмання, що може призвести не лише до травматизації, а й до смерті.

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