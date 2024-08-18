В реке Тисе пограничники обнаружили тело погибшего мужчины

Река Тиса. Скриншот видео ГПСУ

В реке Тисе на границе с Румынией обнаружили очередное тело. Об утопленнике украинских охранников границы проинформировали румынские коллеги.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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По информации пограничников, тело погибшего течением несло к румынскому берегу. На место происшествия вызвали спасателей и полицейских. Тело уже достали из воды.

Погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документы при нем не нашли. Правоохранители проводят мероприятия по установлению личности.

"В очередной раз призываем избегать рисков, представляющих опасность жизни и здоровью!" — призывают граждан пограничники.

Почему люди гибнут в реке Тисе

По словам пресс-секретаря Мукачевского пограничного отряда Леси Федоровой, к гибели граждан, пытающихся бежать за границу, переплыв Тису, приводят острые и скользкие камни, стремительное и холодное течение, а также темнота. Обычно переправщики советуют клиентам-уклонистам отправляться в путешествие именно в темное время суток. Это опасно, ведь если днем человек может внимательно рассмотреть реку и берег и оценить уровень угроз, то ночью ему приходится погружаться в воду наугад, что может привести не только к травматизации, но и смерти.