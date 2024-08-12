Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Демобілізація arrow На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронювання — юрист прокоментував вирок суду arrow

На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронювання — юрист прокоментував вирок суду

12 серпня 2024 09:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — на Закарпаття взяли до війська чоловіка з бронюванням
Вручення повістки чоловіку. Фото: usionline
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язаний чоловік 8 лютого 2024 року намагався виїхати за кордон на законних правах, оскільки мав бронювання від мобілізації. Проте на кордоні його зупинили, доставили до військкомату, де він пройшов військово-лікарську комісію, та скерували до військової частини для проходження військової служби.

Про це повідомляє 24 канал

Читайте також:

Що відомо про ситуацію

У лютому, під час спроби законним шляхом перетнути кордон, чоловіка доправили до ТЦК, а згодом до військової частини на службу. Оскільки він мав бронювання на роботі до 16 лютого 2024 року, чоловік подав позов до суду щодо прикордонного загону, в якому просив скасувати мобілізаційне розпорядження та направлення для проходження військової служби. Проте суд не скасував мобілізаційне розпорядження.

Рішення суду

Закарпатський окружний адміністративний суд 16 травня 2024 року заявив, що військовозобов'язаний під час мобілізації не повідомляв працівників ТЦК та СП про наявність в нього права на відстрочку, також не надав доказів щодо бронювання.

Також інформації про бронювання не було на спеціальному військовому обліку за даними автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) "Оберіг".

"Жодних документів, які б підтвердили наявність підстав для надання чоловіку відстрочки від призову на військову службу, не надходило. Внаслідок цього суд дійшов висновку про те, що чоловік можливістю реалізації права на відстрочку від призову та оформлення його у відповідний спосіб, не скористався", — заявив суд у своєму рішенні.

Що з цього приводу каже юрист

Юрист Андрій Ракущинець у коментарі Суспільному наголосив, що варто звернути увагу на підстави винесення рішення суду:

1. Виключення з військового обліку в мирний час не є тотожним виключенню з військового обліку у воєнний час, оскільки підстави та перелік хвороб різні. До того ж цей перелік не є статичним та періодично коригується і в період воєнного стану. Тобто особа, яка не підлягала мобілізації, наприклад, рік назад, наразі є придатною. Саме тому і дають відстрочку з цих підстав на шість місяців.

2. Особа отримала відстрочку, однак не вжила заходів для повідомлення ТЦК та СП про наявність такої відстрочки.

3. Позивач неправильно сформулював позовні вимоги, оскільки оскарження мобілізаційного розпорядження не є належним способом порушеного права, а порушень у видачі наказу про зарахування до військової частини суд не вбачає.

"Це рішення суду не буде мати якесь юридичне значення для інших подібних випадків, оскільки в Україні не діє прецедентне право. Однак висновки суду загалом узгоджуються із судовою практикою, що саме позивач повинен довести свою правоту в суді", — пояснив юрист. 

Водночас він додав, що недопрацювання чоловіка полягало тільки в тому, що він не мав біля себе документа, який засвідчує бронювання, а принести вже його не міг, оскільки не міг вийти за межі РТЦК.

"Такого б не було, якби адвокатів допускали до своїх клієнтів в РТЦК — більшість таких помилок можна було б уникнути. Станом на зараз проблеми, які озвучені в рішенні суду, вже частково зняли свою актуальність, оскільки змінилась процедура бронювання, і через електронні засоби комунікації дана інформація все-таки більш ефективно та оперативно доходить до РТЦК та СП. Безпосередньо самій особі не потрібно подавати будь-які документи до РТЦК, що стосуються її бронювання. Але оновити дані, стати на облік та зробити порядок в документах необхідно, оскільки при оновленні документів буде видно, є відстрочка чи ні", — додав Андрій Ракущинець. 

Також важливі новини дня по темі:

війна суд Закарпаття мобілізація бронювання відстрочка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:53 Відключення не по графіках — у кого в Одесі не буде світла

09:48 Поблизу Львова вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом — є постраждалі

09:34 Російські олігархи можуть піти проти Путіна — журналіст-розслідувач назвав умови

09:25 Потужні вибухи на Одещині — військові розповіли, чим вдарили окупанти

09:23 На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронювання — юрист прокоментував вирок суду

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:06 Нацбанк виведе з обігу старі гроші — яких номіналів торкнеться

09:05 Курс валют в Україні знову зростає — скільки коштує долар, євро та злотий сьогодні

08:50 Довбик назвав своє головне завдання у Ромі

08:36 На ЗАЕС припинилася пожежа — яка ситуація з радіацією у Нікополі

08:25 Нові тарифи на комуналку — хто повторно має звернутись до ПФУ за субсидією

09:53 Відключення не по графіках — у кого в Одесі не буде світла

09:48 Поблизу Львова вантажівка зіткнулась з мікроавтобусом — є постраждалі

09:34 Російські олігархи можуть піти проти Путіна — журналіст-розслідувач назвав умови

09:25 Потужні вибухи на Одещині — військові розповіли, чим вдарили окупанти

09:23 На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронювання — юрист прокоментував вирок суду

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:06 Нацбанк виведе з обігу старі гроші — яких номіналів торкнеться

09:05 Курс валют в Україні знову зростає — скільки коштує долар, євро та злотий сьогодні

08:50 Довбик назвав своє головне завдання у Ромі

08:36 На ЗАЕС припинилася пожежа — яка ситуація з радіацією у Нікополі

08:25 Нові тарифи на комуналку — хто повторно має звернутись до ПФУ за субсидією

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови