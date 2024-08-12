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На Закарпатье мобилизовали мужчину, у которого была бронь — юрист прокомментировал приговор суда

12 августа 2024 09:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — на Закарпатье взяли в армию мужчину с бронированием
Вручение повестки мужчине. Фото: usionline
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный мужчина 8 февраля 2024 года пытался выехать за границу на законных правах, поскольку у него была бронь от мобилизации. Однако на границе его остановили, доставили в военкомат, где он прошел военно-врачебную комиссию, и направили в воинскую часть для прохождения военной службы.

Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно о ситуации

В феврале при попытке законным путем пересечь границу мужчину доставили в ТЦК, а затем в воинскую часть на службу. Поскольку он имел бронирование на работе до 16 февраля 2024 года, мужчина подал иск в суд в отношении пограничного отряда, в котором просил отменить мобилизационное распоряжение и направление для прохождения военной службы. Однако суд не отменил мобилизационное распоряжение.

Решение суда

Закарпатский окружной административный суд 16 мая 2024 года заявил, что военнообязанный во время мобилизации не уведомлял работников ТЦК и СП о наличии у него права на отсрочку, также не предоставил доказательств бронирования.

Также информации о бронировании не было на специальном военном учете по данным автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы (АИТС) "Оберіг".

"Никаких документов, подтверждающих наличие оснований для предоставления мужу отсрочки от призыва на военную службу, не поступало. В результате этого суд пришел к выводу о том, что мужчина возможностью реализации права на отсрочку от призыва и оформления его соответствующим образом, не воспользовался", — заявил суд в своем решении.

Что по этому поводу говорит юрист

Юрист Андрей Ракущинец в комментарии Суспільному подчеркнул, что следует обратить внимание на основания вынесения решения суда:

1. Исключение из военного учета в мирное время не тождественно исключению из военного учета в военное время, поскольку основания и перечень болезней разные. К тому же этот перечень не статический и периодически корректируется и в период военного положения. То есть лицо, которое не подлежало мобилизации, например, год назад, сейчас пригодно. Именно поэтому и дают отсрочку по этим основаниям на шесть месяцев.

2. Лицо получило отсрочку, однако не приняло мер для уведомления ТЦК и СП о наличии такой отсрочки.

3. Истец неправильно сформулировал исковые требования, поскольку обжалование мобилизационного распоряжения не является надлежащим способом нарушенного права, а нарушений в выдаче приказа о зачислении в воинскую часть суд не видит.

"Это решение суда не будет иметь какое-то юридическое значение для других подобных случаев, поскольку в Украине не действует прецедентное право. Однако выводы суда в целом согласуются с судебной практикой, что именно истец должен доказать свою правоту в суде", — пояснил юрист. 

В то же время он добавил, что недоработка мужчины заключалась только в том, что он не имел при себе документа, удостоверяющего бронирование, а принести уже его не мог, поскольку не мог выйти за пределы РТЦК.

"Такого бы не было, если бы адвокатов допускали к своим клиентам в РТЦК — большинство таких ошибок можно было бы избежать. По состоянию на сейчас проблемы, которые озвучены в решении суда, уже частично сняли свою актуальность, поскольку изменилась процедура бронирования и через электронные средства коммуникации данная информация все-таки более эффективно и оперативно доходит до РТЦК и СП. Непосредственно самому лицу не нужно подавать какие-либо документы в РТЦК, касающиеся его бронирования. Но обновить данные, стать на учет и сделать порядок в документах необходимо, поскольку при обновлении документов будет видно, есть отсрочка или нет", — добавил Андрей Ракущинец. 

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08:36 На ЗАЭС прекратился пожар — какая ситуация с радиацией в Никополе

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