Мобілізація в Україні - оскарження постанови ТЦК - інструкція від юристів

Не сподобалася постанова ТЦК — як правильно оскаржити
Для оскарження постанови територіального центру комплектування військовозобов’язаний має отримати на руки постанову і перевірити усю вказану у ній інформацію. На оскарження надається 10 календарних днів з моменту ухвалення постанови.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Право на оскарження постановки ТЦК
Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення територіального центру комплектування, якщо він вважає це рішення некоректним чи неправильним.
Для того, аби оскаржити рішення ТЦК — потрібно мати на руках відповідну постанову, підписану керівництвом територіального центру комплектування.
Яка інформація має бути вказана у постанові
У цій постанові обов’язково мають бути вказані:
- найменування органу (прізвище, ім’я та по батькові, посада посадової особи), який виніс постанову;
- дата розгляду справи;
- відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування;
- опис обставин, установлених під час розгляду справи;
- зазначення нормативного акту, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення;
- ухвалене рішення.
Закон передбачає десятиденний термін на оскарження постанови — зокрема, про притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності.
Нагадаємо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.
Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.
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