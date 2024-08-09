Мобілізація в Україні - оскарження постанови ТЦК - інструкція від юристів

У територіальному центрі комплектування. Фото: ddk.dn.ua

Для оскарження постанови територіального центру комплектування військовозобов’язаний має отримати на руки постанову і перевірити усю вказану у ній інформацію. На оскарження надається 10 календарних днів з моменту ухвалення постанови.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Право на оскарження постановки ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення територіального центру комплектування, якщо він вважає це рішення некоректним чи неправильним.

Для того, аби оскаржити рішення ТЦК — потрібно мати на руках відповідну постанову, підписану керівництвом територіального центру комплектування.

Яка інформація має бути вказана у постанові

У цій постанові обов’язково мають бути вказані:

найменування органу (прізвище, ім’я та по батькові, посада посадової особи), який виніс постанову;

дата розгляду справи;

відомості про особу, стосовно якої розглядається справа (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування;

опис обставин, установлених під час розгляду справи;

зазначення нормативного акту, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення;

ухвалене рішення.

Закон передбачає десятиденний термін на оскарження постанови — зокрема, про притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.