Мобилизация в Украине – обжалование постановления ТЦК – инструкция от юристов

В территориальном центре комплектования. Фото: ddk.dn.ua

Для обжалования постановления территориального центра комплектования военнообязанный должен получить на руки постановление и проверить всю указанную в нем информацию. На обжалование подается 10 календарных дней с момента принятия постановления.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Право на обжалование постановки ТЦК

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение территориального центра комплектования, если он считает это решение некорректным или неправильным.

Для того чтобы обжаловать решение ТЦК, нужно иметь на руках соответствующее постановление, подписанное руководством территориального центра комплектования.

Какая информация должна быть указана в постановлении

В этом постановлении обязательно должны быть указаны:

наименование органа (фамилия, имя и отчество, должность должностного лица), вынесшего постановление;

дата рассмотрения дела;

сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, место жительства или пребывания;

описание обстоятельств, установленных при рассмотрении дела;

указание нормативного акта, предусматривающего ответственность за такое административное правонарушение;

принятое решение.

Закон предусматривает десятидневный срок на обжалование постановления, в частности, о привлечении военнообязанного к административной ответственности.

Напомним, что существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.

Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии относительно состояния военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.