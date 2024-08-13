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Не встиг продовжити відстрочку — чи треба реагувати на повістку

13 серпня 2024 16:20
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Продовження відстрочки - чи можуть мобілізувати такого громадянина
Прийом документів у ТЦК. Фото: "Главком"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Після продовження воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов’язані громадяни, які мають оформлену відстрочку, повинні переоформити її, надавши відповідні заяви. Якщо ж особі, яка не встигла продовжити відстрочку, надійшла повістка — він не має права її ігнорувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Право на відстрочку від мобілізації не надається військовозобов’язаним громадянам України безстроково.

Після кожного продовження воєнного стану та загальної мобілізації громадяни, які мали відстрочку, повинні переоформлювати її — або з’являючись до ТЦК, або онлайн, за допомогою електронного кабінету.

Повістка тим, хто не встиг переоформити відстрочку

Втім, бувають випадки, коли громадянин не встиг вчасно переоформити відстрочку — і йому надійшла повістка на проходження військово-лікарської комісії.

Юрій Айвазян пояснив, що ігнорувати у такій ситуації повістку неможливо.

"За неявку по повістці без поважних причин передбачена відповідальність за статтею 210-1 КУпАП", — підкреслив адвокат.

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