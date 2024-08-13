Продовження відстрочки - чи можуть мобілізувати такого громадянина

Не встиг продовжити відстрочку — чи треба реагувати на повістку
Після продовження воєнного стану та загальної мобілізації усі військовозобов’язані громадяни, які мають оформлену відстрочку, повинні переоформити її, надавши відповідні заяви. Якщо ж особі, яка не встигла продовжити відстрочку, надійшла повістка — він не має права її ігнорувати.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Продовження відстрочки від мобілізації
Право на відстрочку від мобілізації не надається військовозобов’язаним громадянам України безстроково.
Після кожного продовження воєнного стану та загальної мобілізації громадяни, які мали відстрочку, повинні переоформлювати її — або з’являючись до ТЦК, або онлайн, за допомогою електронного кабінету.
Повістка тим, хто не встиг переоформити відстрочку
Втім, бувають випадки, коли громадянин не встиг вчасно переоформити відстрочку — і йому надійшла повістка на проходження військово-лікарської комісії.
Юрій Айвазян пояснив, що ігнорувати у такій ситуації повістку неможливо.
"За неявку по повістці без поважних причин передбачена відповідальність за статтею 210-1 КУпАП", — підкреслив адвокат.
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