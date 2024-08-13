Продолжение отсрочки - могут ли мобилизовать такого гражданина

Прием документов в ТЦК. Фото: "Главком"

После продолжения военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные граждане, имеющие оформленную отсрочку, должны переоформить ее, предоставив соответствующие заявления. Если же лицу, не успевшему продлить отсрочку, поступила повестка — он не имеет права его игнорировать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Продолжение отсрочки от мобилизации

Право на отсрочку от мобилизации не предоставляется военнообязанным гражданам Украины бессрочно.

После каждого продления военного положения и общей мобилизации граждане, имевшие отсрочку, должны переоформлять ее — либо появляясь в ТЦК, либо онлайн, с помощью электронного кабинета.

Повестка тем, кто не успел переоформить отсрочку

Впрочем, бывают случаи, когда гражданин не успел вовремя переоформить отсрочку, и ему поступила повестка на прохождение военно-врачебной комиссии.

Юрий Айвазян объяснил, что игнорировать в такой ситуации повестку невозможно.

"За неявку по повестке без уважительных причин предусмотрена ответственность по статье 210-1 КУоАП", — подчеркнул адвокат.