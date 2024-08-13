Продолжение отсрочки - могут ли мобилизовать такого гражданина

Не успел продлить отсрочку — нужно ли реагировать на повестку
После продолжения военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные граждане, имеющие оформленную отсрочку, должны переоформить ее, предоставив соответствующие заявления. Если же лицу, не успевшему продлить отсрочку, поступила повестка — он не имеет права его игнорировать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Продолжение отсрочки от мобилизации
Право на отсрочку от мобилизации не предоставляется военнообязанным гражданам Украины бессрочно.
После каждого продления военного положения и общей мобилизации граждане, имевшие отсрочку, должны переоформлять ее — либо появляясь в ТЦК, либо онлайн, с помощью электронного кабинета.
Повестка тем, кто не успел переоформить отсрочку
Впрочем, бывают случаи, когда гражданин не успел вовремя переоформить отсрочку, и ему поступила повестка на прохождение военно-врачебной комиссии.
Юрий Айвазян объяснил, что игнорировать в такой ситуации повестку невозможно.
"За неявку по повестке без уважительных причин предусмотрена ответственность по статье 210-1 КУоАП", — подчеркнул адвокат.
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