Обмежено придатні військовозобов'язані - чи відправляють обмежено придатних на фронт

ВЛК для обмежено придатного. Фото: УНІАН

Після проходження військово-лікарської комісії громадяни, які мали статус "обмежено придатних", можуть потрапити на фронт. Це стосується тих осіб, які після ВЛК отримають статус "придатні до служби".

Про це йдеться в "Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", затвердженому Міноборони України.

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Що сталося із "обмежено придатними"

В українському законодавстві після змін, які сталися 2024 року, зник статус "обмежено придатний" для військовозобов’язаних громадян.

Після проходження військово-лікарських комісій усі колишні обмежено придатні будуть класифіковані за чотирма категоріями:

придатні до служби;

придатні для служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах;

тимчасово непридатні, які потребують лікування;

непридатні до служби з виключенням із військового обліку.

Чи чекають колишніх обмежено придатних на фронті

Оскільки дві перші категорії є придатними до військової служби, їх залучатимуть до лав Збройних сил України.

Перша категорія колишніх обмежено придатних ("придатні до служби" без жодних обмежень), таким чином, може бути направлена на фронт і потрапити на передову.

Нагадаємо, що новий закон про мобілізацію скасував статус військовозобов’язаного "обмежено придатний". Після цього усі колишні обмежено придатні громадяни мають протягом дев’яти місяців пройти повторну військово-лікарську комісію.

Додамо, що ми раніше розповідали, у яких підрозділах ЗСУ служать колишні обмежено придатні.