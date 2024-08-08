Ограничено пригодные военнообязанные - отправляют ли ограниченно пригодных на фронт

ВВК для ограниченно годного. Фото: УНІАН

После прохождения военно-врачебной комиссии граждане, имевшие статус "ограниченно пригодных", могут попасть на фронт. Это касается тех лиц, которые после ВЛК получат статус "пригодных для службы".

Об этом говорится в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", утвержденном Минобороны Украины.

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Что произошло с "ограниченно годными"

В украинском законодательстве после произошедших в 2024 году изменений исчез статус "ограниченно годный" для военнообязанных граждан.

После прохождения военно-врачебных комиссий все бывшие ограниченно пригодные будут классифицированы по четырем категориям:

годны к службе;

годны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях;

временно непригодны, нуждающиеся в лечении;

непригодны к службе с исключением из военного учета.

Ждут ли бывших ограниченно годных на фронте

Поскольку две первые категории пригодны к военной службе, их будут привлекать в ряды Вооруженных сил Украины.

Первая категория бывших ограниченно пригодных ("годны к службе" без ограничений), таким образом, может быть направлена на фронт и попасть на передовую.

Напомним, что новый закон о мобилизации упразднил статус военнообязанного "ограниченно пригодный". После этого все бывшие ограниченно пригодные граждане должны в течение девяти месяцев пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Добавим, что мы раньше рассказывали, в каких подразделениях ВСУ служат прежние ограниченно пригодные.