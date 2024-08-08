Ограничено пригодные военнообязанные - отправляют ли ограниченно пригодных на фронт

Ограниченно годные на передовой — законно ли это
После прохождения военно-врачебной комиссии граждане, имевшие статус "ограниченно пригодных", могут попасть на фронт. Это касается тех лиц, которые после ВЛК получат статус "пригодных для службы".
Об этом говорится в "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", утвержденном Минобороны Украины.
Что произошло с "ограниченно годными"
В украинском законодательстве после произошедших в 2024 году изменений исчез статус "ограниченно годный" для военнообязанных граждан.
После прохождения военно-врачебных комиссий все бывшие ограниченно пригодные будут классифицированы по четырем категориям:
- годны к службе;
- годны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях;
- временно непригодны, нуждающиеся в лечении;
- непригодны к службе с исключением из военного учета.
Ждут ли бывших ограниченно годных на фронте
Поскольку две первые категории пригодны к военной службе, их будут привлекать в ряды Вооруженных сил Украины.
Первая категория бывших ограниченно пригодных ("годны к службе" без ограничений), таким образом, может быть направлена на фронт и попасть на передовую.
Напомним, что новый закон о мобилизации упразднил статус военнообязанного "ограниченно пригодный". После этого все бывшие ограниченно пригодные граждане должны в течение девяти месяцев пройти повторную военно-врачебную комиссию.
Добавим, что мы раньше рассказывали, в каких подразделениях ВСУ служат прежние ограниченно пригодные.
Читайте Новини.LIVE!