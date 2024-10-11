Обмежено придатних можуть демобілізувати, якщо їм знайдуть заміну на фронті

Медкомісія. Ілюстративне фото: УНІАН

Просто демобілізувати колишніх обмежено придатних 18-25 років неможливо до тих пір, поки на їхнє місце не наберуть інших військовозобов'язаних. Проте парламентарі вже розглядають таку можливість.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на брифінгу, передає LB.

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За його словами, депутати не один раз зустрічалися з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це питання. Спікер не назвав кількість обмежено придатних, яких встигли мобілізувати до моменту прийняття рішення, що обмежено придатних з 18 до 25 років не будуть брати на службу.

Стефанчук підкреслив, що "просто демобілізація — це буде обвал окремих ділянок українського фронту і влада не хоче, щоб за цими популістичними рішеннями хтось піарився.

"Бо тут не питання для піару, а питання для безпеки нашої країни", — додав Стефанчук.

Він пообіцяв, що буде знайдено механізм демобілізації цієї категорії. Проте потрібно буде знайти баланс, щоб український фронт та ЗСУ мали можливість вистояти.

Нагадаємо, ми писали пояснення адвоката коли студент отримує відстрочку від мобілізації — після зарахування чи початку навчання.

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