Ограниченно пригодных могут демобилизовать, если им найдут замену на фронте

Медкомиссия. Иллюстративное фото: УНИАН

Просто демобилизовать ограниченно годных 18-25 лет невозможно до тех пор, пока на их место не наберут других военнообязанных. Однако парламентарии уже рассматривают такую возможность.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге, передает LB.

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Почему решение вопроса с демобилизацией так сложно

По его словам, депутаты не раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали этот вопрос. Спикер не назвал количество уже мобилизованных ограниченно годных, которых успели призвать до момента принятия решения, по которому таких людей с 18 до 25 лет не будут брать на службу.

Стефанчук подчеркнул, что "просто демобилизация — это будет обвал отдельных участков украинского фронта и власть не хочет, чтобы за этими популистическими решениями кто-то пиарился".

"Ведь не вопрос для пиара, а вопрос для безопасности нашей страны", — добавил Стефанчук.

Он пообещал, что будет найден механизм демобилизации этой категории. Однако нужно будет найти баланс, чтобы украинский фронт и ВСУ могли выстоять.

Напомним, мы писали объяснение адвоката, когда студент получает отсрочку от мобилизации — после зачисления или начала обучения.

Также нардеп Сергей Евтушок назвал причины, почему украинские военные самовольно покидают части.