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Ограниченно годных 18-25 лет могут демобилизовать — в чем главный нюанс

11 октября 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Ограниченно пригодных могут демобилизовать, если им найдут замену на фронте
Медкомиссия. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Просто демобилизовать ограниченно годных 18-25 лет невозможно до тех пор, пока на их место не наберут других военнообязанных. Однако парламентарии уже рассматривают такую возможность.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге, передает LB.

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По его словам, депутаты не раз встречались с высшим военным руководством и прорабатывали этот вопрос. Спикер не назвал количество уже мобилизованных ограниченно годных, которых успели призвать до момента принятия решения, по которому таких людей с 18 до 25 лет не будут брать на службу.

Стефанчук подчеркнул, что "просто демобилизация — это будет обвал отдельных участков украинского фронта и власть не хочет, чтобы за этими популистическими решениями кто-то пиарился".

"Ведь не вопрос для пиара, а вопрос для безопасности нашей страны", — добавил Стефанчук.

Он пообещал, что будет найден механизм демобилизации этой категории. Однако нужно будет найти баланс, чтобы украинский фронт и ВСУ могли выстоять.

Напомним, мы писали объяснение адвоката, когда студент получает отсрочку от мобилизации — после зачисления или начала обучения.

Также нардеп Сергей Евтушок назвал причины, почему украинские военные самовольно покидают части.

ВСУ мобилизация война в Украине ВВК ТЦК и СП демобилизация

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