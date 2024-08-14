Мобілізаційне розпорядження - покарання за порушення правил військового обліку - особливості для оперативного резерву

Ветерани АТО, перша черга мобілізаційного резерву. Фото: Мінветеранів

Громадяни, зараховані до першої черги мобілізаційного резерву ЗСУ, перед звільненням у запас отримали мобілізаційні розпорядження на випадок мобілізації. Якщо вони проігнорували це розпорядження 2022 року, то за це їх можуть засудити до позбавлення волі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізаційне розпорядження у військовому квитку

Ветерани антитерористичної операції 2014-15 років були зараховані до оперативного резерву Збройних сил України, до його першої черги.

У військові квитки таких військовозобов’язаних громадян були вклеєні мобілізаційні розпорядження, у яких було вказано, куди і протягом якого часу вони мали з’явитися після оголошення загальної мобілізації.

Ігнорування розпорядження — наслідки для першої черги оперативного резерву

Таким чином, люди, які були зараховані до 1-ої черги оперативного резерву, мали з’явитися до територіальних центрів комплектування без жодних додаткових повісток.

Ті ж громадяни, які проігнорували це мобілізаційне розпорядження – здійснили серйозне правопорушення, ухилившись від призову.

"Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період — карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років", — підкреслив Юрій Айвазян.