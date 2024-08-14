Мобилизационное распоряжение – наказание за нарушение правил военного учета – особенности для оперативного резерва

Ветераны АТО, первая очередь мобилизационного резерва. Фото: Минветеранов

Граждане, отнесенные к первой очереди мобилизационного резерва ВСУ, перед увольнением в запас получили мобилизационные распоряжения на случай мобилизации. Если они проигнорировали это распоряжение в 2022 году, то за это они могут быть приговорены к лишению свободы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизационное распоряжение в военном билете

Ветераны антитеррористической операции 2014-15 годов были отнесены к оперативному резерву Вооруженных сил Украины, к его первой очереди.

В военные билеты таких военнообязанных граждан были вклеены мобилизационные распоряжения, в которых было указано, куда и в течение какого времени они должны появиться после объявления общей мобилизации.

Игнорирование распоряжения — последствия для первой очереди оперативного резерва

Таким образом, люди, которые были отнесены к первой очереди оперативного резерва, должны были явиться в территориальные центры комплектования без дополнительных повесток.

Те же граждане, которые проигнорировали это мобилизационное распоряжение — совершили серьезное правонарушение, уклонившись от призыва.

"Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет", — подчеркнул Юрий Айвазян.