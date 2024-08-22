Учасник бойових дій - статус УБД - як оформити статус учасника бойових дій

Нагородження учасника бойових дій. Фото: 24 ОМБр імені Короля Данила

Військовослужбовець може оформити посвідчення учасника бойових дій через командира своєї військової частини. Увесь процес оформлення розрахований на один-два місяці.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

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Як оформити посвідчення УБД

Військовослужбовець, який брав участь у нинішній російсько-українській війні, має право оформити посвідчення учасника бойових дій.

Одним із варіантів оформлення є подача документів через командира військової частини.

Інструкція з оформлення

Спочатку командир має подати на розгляд відповідної комісії документи, які вимагає чинне законодавство.

Далі комісія повинна:

зареєструвати їх у спеціальній книзі обліку;

у місячний строк з дня отримання розглянути клопотання та довести прийняте комісією рішення до вашого командира;

передати посвідчення УБД до військової частини, де служить учасник бойових дій.

Посвідчення учасника бойових дій вручить військовослужбовцю особисто командир.