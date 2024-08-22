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Получение статуса УБД — как это сделать через командира части

22 августа 2024 22:55
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Участник боевых действий – статус УБД – как оформить статус участника боевых действий
Награждение участника боевых действий. Фото: 24 ОМБр имени Короля Даниила
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Военнослужащий может оформить удостоверение участника боевых действий через командира своей воинской части. Весь процесс оформления рассчитан на один-два месяца.

Об этом говорится в материале на сайте vkp.ua.

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Как оформить удостоверение УБД

Военнослужащий, участвовавший в нынешней российско-украинской войне, имеет право оформить удостоверение участника боевых действий.

Одним из вариантов оформления есть подача документов через командира воинской части.

Инструкция по оформлению

Сначала командир должен подать на рассмотрение соответствующей комиссии документы, требуемые действующим законодательством.

Далее комиссия должна:

  • зарегистрировать их в специальной книге учета;
  • в месячный срок со дня получения рассмотреть ходатайство и доказать принятое комиссией решение вашему командиру;
  • передать удостоверение УБД в воинскую часть, где служит участник боевых действий.

Удостоверение участника боевых действий вручит военнослужащему лично командир.

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