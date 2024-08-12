Відстрочка від мобілізації — на якій термін можна отримати при переломі

Чоловік у гіпсі з поламаною рукою. Фото: depositphotos.com

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку від мобілізації. Серед них і ті, хто отримав перелами кінцівок, зокрема перелами рук або ж навіть пальців на руці.

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Надання відстрочки через перелам кінцівки

Так, за словами правознавця, у зв'язку з переломом кінцівки військовозобов'язана особа може бути визнана тимчасово непридатною до військової служби на строк від 6 до 12 місяців.

Якщо ж мова йде про перелом пальців, то відстрочку можуть надати на коротший період. За словами Айвазяна, максимум на два місяці.

При цьому у першому випадку особа матиме право на виїзд за кордон.

Головне під час перетину кордону мати при собі два важливих документи:

довідку від військово-лікарської комісії (ВЛК), де буде вказаний статус тимчасово непридатний;

військовий квиток, в якому теж має бути така відмітка.

Військовозобов'язаний громадянин має обов'язково повернутись після завершення терміну відстрочки й пройти повторний медичний огляд.

Важливо: коротший термін відстрочки такого права вже не надаватиме.

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: google.com

Що означає рішення ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби

ВЛК може визнати військовозобов'язану особу тимчасово непридатною до військової служби через:

серйозні травми, поранення;

важкі захворювання (на час лікування);

відновлення після складної операції або хвороби;

інші медичні показники, які тимчасово обмежують можливість виконання військових обов'язків.

Зазвичай така відстрочка надається на період від 6 до 12 місяців. Проте, бувають випадки, коли особа може отримати звільнення від військової служби і на коротші терміни.

Після цього терміну особа проходить повторний медогляд. ВЛК приймає рішення про готовність чоловіка до військової служби. Його можуть визнати придатним, а можуть в разі необхідності подовжити термін відстрочки.

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