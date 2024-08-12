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Перелом є підставою для отримання відстрочки — на якій термін вона надається

12 серпня 2024 18:40
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Відстрочка від мобілізації — на якій термін можна отримати при переломі
Чоловік у гіпсі з поламаною рукою. Фото: depositphotos.com
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні є категорії військовозобов'язаних чоловіків, які мають право на відстрочку від мобілізації. Серед них і ті, хто отримав перелами кінцівок, зокрема перелами рук або ж навіть пальців на руці.

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Адвокат Юрій Айвазян на форумі "Юристи.ua" розповів, на якій термін може надаватися така відстрочка. 

Надання відстрочки через перелам кінцівки 

Так, за словами правознавця, у зв'язку з переломом кінцівки військовозобов'язана особа може бути визнана тимчасово непридатною до військової служби на строк від 6 до 12 місяців.

Якщо ж мова йде про перелом пальців, то відстрочку можуть надати на коротший період. За словами Айвазяна, максимум на два місяці.

При цьому у першому випадку особа матиме право на виїзд за кордон.

Головне під час перетину кордону мати при собі два важливих документи:

  • довідку від військово-лікарської комісії (ВЛК), де буде вказаний статус тимчасово непридатний;
  • військовий квиток, в якому теж має бути така відмітка.

Військовозобов'язаний громадянин має обов'язково повернутись після завершення терміну відстрочки й пройти повторний медичний огляд.

Важливо: коротший термін відстрочки такого права вже не надаватиме. 

 

Що означає рішення ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби
Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: google.com

Що означає рішення ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби

ВЛК може визнати військовозобов'язану особу тимчасово непридатною до військової служби через:

  • серйозні травми, поранення;
  • важкі захворювання (на час лікування);
  • відновлення після складної операції або хвороби;
  • інші медичні показники, які тимчасово обмежують можливість виконання військових обов'язків.

Зазвичай така відстрочка надається на період від 6 до 12 місяців. Проте, бувають випадки, коли особа може отримати звільнення від військової служби і на коротші терміни. 

Після цього терміну особа проходить повторний медогляд. ВЛК приймає рішення про готовність чоловіка до військової служби. Його можуть визнати придатним, а можуть в разі необхідності подовжити термін відстрочки.

Раніше ми писали, чи може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації.

Нагадаємо, ми повідомляли, як підтвердити право на відстрочку особам з інвалідністю.

Також ми інформували, як діяти, якщо в Резерв+ відсутні дані про наявну відстрочку.

мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані перелом

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