Отсрочка от мобилизации — на какой срок можно получить при переломе

Мужчина в гипсе с поломанной рукой. Фото: depositphotos.com

Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине есть категории военнообязанных мужчин, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Среди них и те, кто получил переломы конечностей, в частности переломы рук или даже пальцев на руке.

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Адвокат Юрий Айвазян на форуме "Юристи.ua" рассказал, на какой срок может предоставляться такая отсрочка.

Предоставление отсрочки через перелом конечности

Так, по словам правоведа, в связи с переломом конечности военнообязанное лицо может быть признано временно непригодным к военной службе на срок от 6 до 12 месяцев.

Если речь идет о переломе пальцев, то отсрочку могут предоставить на более короткий период. По словам Айвазяна, максимум на два месяца.

При этом в первом случае лицо будет иметь право на выезд за границу.

Главное при пересечении границы иметь при себе два важных документа:

справку от военно-врачебной комиссии (ВВК), где будет указан статус временно непригоден;

военный билет, в котором тоже должна быть отметка.

Военнообязанный гражданин должен обязательно вернуться по истечении срока отсрочки и пройти повторное медицинское освидетельствование.

Важно: более короткий срок отсрочки такого права уже не будет предоставлять.

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: google.com

Что означает решение ВВК о временной непригодности к военной службе

ВВК может признать военнообязанное лицо временно непригодным к военной службе из-за:

серьезной травмы, ранения;

тяжелого заболевания (на время лечения);

восстановления после сложной операции или болезни;

других медицинских показателей, временно ограничивающих возможность выполнения военных обязанностей.

Обычно такая отсрочка предоставляется на период от 6 до 12 месяцев. Однако бывают случаи, когда лицо может получить освобождение от военной службы и на более короткие сроки.

После этого срока лицо проходит повторный медосмотр. ВВК принимает решение о готовности мужчины к военной службе. Его могут признать пригодным, а могут в случае необходимости продлить срок отсрочки.

Ранее мы писали, может ли получить отсрочку мужчина, недавно перенесший хирургическую операцию и нуждающийся в реабилитации.

Напомним, мы сообщали, как подтвердить право на отсрочку лицам с инвалидностью.

Также мы информировали, как действовать, если в Резерве+ отсутствуют данные об имеющейся отсрочке.