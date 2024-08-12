Отсрочка от мобилизации — на какой срок можно получить при переломе

Перелом является основанием для получения отсрочки — на какой срок она предоставляется
Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине есть категории военнообязанных мужчин, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Среди них и те, кто получил переломы конечностей, в частности переломы рук или даже пальцев на руке.
Адвокат Юрий Айвазян на форуме "Юристи.ua" рассказал, на какой срок может предоставляться такая отсрочка.
Предоставление отсрочки через перелом конечности
Так, по словам правоведа, в связи с переломом конечности военнообязанное лицо может быть признано временно непригодным к военной службе на срок от 6 до 12 месяцев.
Если речь идет о переломе пальцев, то отсрочку могут предоставить на более короткий период. По словам Айвазяна, максимум на два месяца.
При этом в первом случае лицо будет иметь право на выезд за границу.
Главное при пересечении границы иметь при себе два важных документа:
- справку от военно-врачебной комиссии (ВВК), где будет указан статус временно непригоден;
- военный билет, в котором тоже должна быть отметка.
Военнообязанный гражданин должен обязательно вернуться по истечении срока отсрочки и пройти повторное медицинское освидетельствование.
Важно: более короткий срок отсрочки такого права уже не будет предоставлять.
Что означает решение ВВК о временной непригодности к военной службе
ВВК может признать военнообязанное лицо временно непригодным к военной службе из-за:
- серьезной травмы, ранения;
- тяжелого заболевания (на время лечения);
- восстановления после сложной операции или болезни;
- других медицинских показателей, временно ограничивающих возможность выполнения военных обязанностей.
Обычно такая отсрочка предоставляется на период от 6 до 12 месяцев. Однако бывают случаи, когда лицо может получить освобождение от военной службы и на более короткие сроки.
После этого срока лицо проходит повторный медосмотр. ВВК принимает решение о готовности мужчины к военной службе. Его могут признать пригодным, а могут в случае необходимости продлить срок отсрочки.
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