Відстрочка для студента - відстрочка для аспіранта - перерва у навчанні й відстрочка

Українські студенти. Фото: Radio UA Chicago

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації за умови дотримання принципу послідовності здобуття освіти. При цьому відстрочка не втрачається навіть у ситуації, коли між здобуттям попереднього освітнього рівня і початку навчання на наступному студент візьме кількарічну паузу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Студенти українських освітніх навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації.

Для цього вони мають відповідати двом ключовим критеріям:

навчання на денній чи змішаній (дуальній) формі;

дотримання принципу послідовності здобутої освіти.

Чи не анулює відстрочку пауза в здобутті освіти

Принцип послідовності здобутої освіти означає, що кожен наступний освітній рівень, здобутий студентом, має бути вищим за попередній.

При цьому між цими рівнями може бути певна пауза. Так, до юристів звернувся із питанням випускник магістратури, який поцікавився, чи матиме він відстрочку від мобілізації, якщо вступить до аспірантури (наступного освітнього рівня) не відразу, а через кілька років після отримання диплома магістра.

"Відповідно до законодавства станом на зараз Ви матимете право на відстрочку", — запевнив Юрій Айвазян.