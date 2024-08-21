Отсрочка для студента - отсрочка для аспиранта - перерыв в обучении и отсрочка

Украинские студенты. Фото: Radio UA Chicago

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации при соблюдении принципа последовательности получения образования. При этом отсрочка не теряется даже в ситуации, когда между получением предыдущего образовательного уровня и началом обучения на следующем студент возьмет несколько лет паузу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Студенты украинских учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации.

Для этого они должны соответствовать двум ключевым критериям:

обучение на дневной или смешанной (дуальной) форме;

соблюдение принципа последовательности полученного образования.

Не аннулирует ли отсрочку пауза в получении образования

Принцип последовательности полученного образования означает, что каждый последующий образовательный уровень, полученный студентом, должен быть выше предыдущего.

При этом между этими уровнями может находиться определенная пауза. Так, к юристам обратился с вопросом выпускник магистратуры, который поинтересовался, будет ли у него отсрочка от мобилизации, если поступит в аспирантуру (следующего образовательного уровня) не сразу, а через несколько лет после получения диплома магистра.

"В соответствии с законодательством по состоянию на данный момент у Вас будет право на отсрочку", — заверил Юрий Айвазян.