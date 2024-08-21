Отсрочка для студента - отсрочка для аспиранта - перерыв в обучении и отсрочка

Перерыв в учебе — сохранит ли военнообязанный право на отсрочку
Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации при соблюдении принципа последовательности получения образования. При этом отсрочка не теряется даже в ситуации, когда между получением предыдущего образовательного уровня и началом обучения на следующем студент возьмет несколько лет паузу.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка для студентов
Студенты украинских учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации.
Для этого они должны соответствовать двум ключевым критериям:
- обучение на дневной или смешанной (дуальной) форме;
- соблюдение принципа последовательности полученного образования.
Не аннулирует ли отсрочку пауза в получении образования
Принцип последовательности полученного образования означает, что каждый последующий образовательный уровень, полученный студентом, должен быть выше предыдущего.
При этом между этими уровнями может находиться определенная пауза. Так, к юристам обратился с вопросом выпускник магистратуры, который поинтересовался, будет ли у него отсрочка от мобилизации, если поступит в аспирантуру (следующего образовательного уровня) не сразу, а через несколько лет после получения диплома магистра.
"В соответствии с законодательством по состоянию на данный момент у Вас будет право на отсрочку", — заверил Юрий Айвазян.
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