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Переведення у іншу в/ч — чи може командир не підписати рапорт

12 серпня 2024 23:47
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Військовий у ЗСУ - можливість перевестися у іншу військову частину - рішення командира
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Військовослужбовець ЗСУ має право перевестись із однієї військової частини до іншої. Та так само його командир має право не підписувати рапорт про переведення військовослужбовця, якщо він потрібен у своєму підрозділі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Як перевестись з однієї військової частини до іншої

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право перевестися з однієї військової частини до іншої.

Для цього, наголосив Владислав Дерій, потрібно зробити кілька відповідних кроків.  По-перше, подати рапорт командиру частини про переведення.

Також військовослужбовець має отримати відношення від командира роти або іншої частини, щодо доцільності такого переведення та наявності посади для доукомлектування.

Переведення військового — право чи обов’язок командира

Остаточне рішення про переведення військовослужбовця в іншу військову частину залишається за його командиром.

"При цьому дозвіл на переміщення — це право, а не обов’язок командира", — підкреслив Дерій.

Тож командир має законне право не підписувати рапорт на переведення, якщо цей конкретний військовослужбовець потрібен у своїй військовій частині.

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