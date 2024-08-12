Військовий у ЗСУ - можливість перевестися у іншу військову частину - рішення командира

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб

Військовослужбовець ЗСУ має право перевестись із однієї військової частини до іншої. Та так само його командир має право не підписувати рапорт про переведення військовослужбовця, якщо він потрібен у своєму підрозділі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Як перевестись з однієї військової частини до іншої

Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право перевестися з однієї військової частини до іншої.

Для цього, наголосив Владислав Дерій, потрібно зробити кілька відповідних кроків. По-перше, подати рапорт командиру частини про переведення.

Також військовослужбовець має отримати відношення від командира роти або іншої частини, щодо доцільності такого переведення та наявності посади для доукомлектування.

Переведення військового — право чи обов’язок командира

Остаточне рішення про переведення військовослужбовця в іншу військову частину залишається за його командиром.

"При цьому дозвіл на переміщення — це право, а не обов’язок командира", — підкреслив Дерій.

Тож командир має законне право не підписувати рапорт на переведення, якщо цей конкретний військовослужбовець потрібен у своїй військовій частині.