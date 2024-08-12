Военный в ВСУ – возможность перевестись в другую воинскую часть – решение командира

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб

Военнослужащий ВСУ имеет право перевестись из одной воинской части в другую. Так же его командир имеет право не подписывать рапорт о переводе военнослужащего, если он нужен в своем подразделении.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Как перевестись из одной воинской части в другую

Военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, имеют право перевестись из одной воинской части в другую.

Для этого, подчеркнул Владислав Дерий, нужно предпринять несколько ответных шагов. Во-первых, подать рапорт командиру части о переводе.

Также военнослужащий должен получить отношение от командира роты или другой части относительно целесообразности такого перевода и наличия должности для доукомлектования.

Перевод военного — право или обязанность командира

Окончательное решение о переводе военнослужащего в другую воинскую часть остается за его командиром.

"При этом разрешение на перемещение — это право, а не обязанность командира", — подчеркнул Дерий.

Так что командир имеет законное право не подписывать рапорт на перевод, если этот конкретный военнослужащий нужен в своей воинской части.