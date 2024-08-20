Відстрочка для студентів - принцип послідовності освіти - коли він порушується

Студенти на заняттях. Фото: "Львівська політехніка"

Однією із ключових умов отримання відстрочки від мобілізації для студентів є принцип послідовності отриманої освіти. У деяких випадках цей принцип плутають із послідовністю навчання, що є порушенням чинного законодавства.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олександр Прокопець.

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Студенти українських вишів та інших освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізації на весь час навчання.

Для цього вони мають відповідати двом головним умовам. По-перше, навчатися на денній чи дуальній (змішаній) формі, по-друге, не порушувати принцип послідовності отриманої освіти.

Послідовність навчання і послідовність отриманої освіти — це різні речі

У деяких випадках послідовність отриманої освіти плутають із послідовністю навчання. Так, до юристів звернулася жінка, сину якої відмовили у довідці, потрібній для відстрочки, на підставі того, що він раніше навчався в одному виші, не закінчивши навчання, а згодом вступив у інший вищий навчальний заклад.

"Якщо я правильно зрозумів, наразі у вашого сина є документи про закінчення школи. Інших документів про освіту немає. В такому випадку інформація в довідці щодо порушення послідовності навчання є порушенням законодавства, оскільки законодавство не передбачає терміну послідовності навчання. Є лише послідовність отриманої освіти", — підкреслив Олександр Прокопець.

У такому випадку громадянин має право подати скаргу на отриману довідку.