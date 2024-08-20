Отсрочка для студентов – принцип последовательности образования – когда он нарушается

Студенты на занятиях. Фото: "Львівська політехніка"

Одним из ключевых условий получения отсрочки от мобилизации для студентов является принцип последовательности полученного образования. В некоторых случаях этот принцип путают с последовательностью обучения, что является нарушением действующего законодательства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

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Отсрочка для студентов — два основных условия

Студенты украинских вузов и других образовательных учреждений имеют право на отсрочку от мобилизации на все время обучения.

Для этого они должны отвечать двум главным условиям. Во-первых, учиться на дневной или дуальной (смешанной) форме; во-вторых, не нарушать принцип последовательности полученного образования.

Последовательность обучения и последовательность полученного образования — это разные вещи

В некоторых случаях последовательность полученного образования путают с последовательностью обучения. Так, к юристам обратилась женщина, сыну которой отказали в справке, нужной для отсрочки, на основании того, что он раньше учился в одном вузе, не закончил обучение, а затем поступил в другое высшее учебное заведение.

"Если я правильно понял, в настоящее время у вашего сына есть документы об окончании школы. Других документов об образовании нет. В таком случае информация в справке о нарушении последовательности обучения является нарушением законодательства, поскольку законодательство не предусматривает срока последовательности обучения. Есть только последовательность полученного образования", — подчеркнул Александр Прокопец.

В таком случае гражданин вправе подать жалобу на полученную справку.