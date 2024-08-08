Повістка з ТЦК - повістка під час відстрочки - законність дій ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин у ТЦК. Фото: Звягельський ТЦК

Військовозобов’язаному громадянину після подачі заяви про оформлення відстрочки від мобілізації неможливо вручити повістку. Також цю особу не можна відправити на військово-лікарську комісію.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення.

Частина цих військовозобов’язаних громадян має право на оформлення відстрочки від мобілізації.

Імунітет від повістки та ВЛК

Юристи наголосили, що після того, як громадянин подає документи на оформлення відстрочки до комісії при територіальному центрі комплектування, він отримує тимчасовий імунітет — тобто йому не можуть вручити мобілізаційну повістку до завершення процесу розгляду заяви.

Крім того, під час розгляду заяви про надання відстрочки особа не може отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми раніше писали, які дії співробітників ТЦК є незаконними.

Додамо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.