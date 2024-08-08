Повестка с ТЦК – повестка во время отсрочки – законность действий ТЦК

Военнообязанный гражданин в ТЦК. Фото: Звягельский ТЦК

Военнообязанному гражданину после подачи заявления об оформлении отсрочки от мобилизации невозможно вручить повестку. Также это лицо нельзя отправить на военно-врачебную комиссию.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.

Часть военнообязанных граждан имеет право на оформление отсрочки от мобилизации.

Иммунитет от повестки и ВВК

Юристы подчеркнули, что после того, как гражданин представляет документы на оформление отсрочки в комиссию при территориальном центре комплектования, он получает временный иммунитет — то есть ему не могут вручить мобилизационную повестку до завершения процесса рассмотрения заявления.

Кроме того, при рассмотрении заявления о предоставлении отсрочки лицо не может получить направление на прохождение военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы ранее писали, какие действия сотрудников ТЦК незаконны.

Добавим, что существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.