Повестка с ТЦК – повестка во время отсрочки – законность действий ТЦК

Повестка при оформлении отсрочки — законно ли это
Военнообязанному гражданину после подачи заявления об оформлении отсрочки от мобилизации невозможно вручить повестку. Также это лицо нельзя отправить на военно-врачебную комиссию.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Мобилизация и отсрочка
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения.
Часть военнообязанных граждан имеет право на оформление отсрочки от мобилизации.
Иммунитет от повестки и ВВК
Юристы подчеркнули, что после того, как гражданин представляет документы на оформление отсрочки в комиссию при территориальном центре комплектования, он получает временный иммунитет — то есть ему не могут вручить мобилизационную повестку до завершения процесса рассмотрения заявления.
Кроме того, при рассмотрении заявления о предоставлении отсрочки лицо не может получить направление на прохождение военно-врачебной комиссии.
Напомним, мы ранее писали, какие действия сотрудников ТЦК незаконны.
Добавим, что существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.
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