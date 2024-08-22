Вручення повістки - як мають вручатися повістки - законність повістки по телефону

Співробітник ТЦК з телефоном. Фото: "АрміяInform"

Територіальний центр комплектування може надсилати повістки військовозобов’язаним громадянам тільки особисто в руки чи рекомендованим листом. Повідомлення про повістку по телефону не є законним, тож виписати штраф за відмову від "телефонної повістки" неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Співробітники ТЦК продовжують процес сповіщення військовозобов’язаних громадян, зокрема, повідомляючи їм про повістки телефоном.

Як зазначив Юрій Айвазян, такий варіант не є коректним.

"Вам не можуть виписати штраф (за відмову від отримання повістки по телефону. — Ред.), оскільки повістка вважається законно врученою тільки особисто або рекомендованим листом", — підкреслив юрист.

По телефону неможливо і відмовитися від повістки

Адвокат пояснив також, як військовозобов’язаний може реалізувати своє законне право на відмову від отримання повістки — і чому по телефону це зробити неможливо.

"Щодо відмови від повістки, то для того потрібно скласти акт відмови, що не вбачається можливим у телефонному режимі", — підкреслив Айвазян.