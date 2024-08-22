Вручення повістки - як мають вручатися повістки - законність повістки по телефону

Повістки по телефону — чи законним є такий спосіб оповіщення
Територіальний центр комплектування може надсилати повістки військовозобов’язаним громадянам тільки особисто в руки чи рекомендованим листом. Повідомлення про повістку по телефону не є законним, тож виписати штраф за відмову від "телефонної повістки" неможливо.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Телефонне повідомлення про повістку
Співробітники ТЦК продовжують процес сповіщення військовозобов’язаних громадян, зокрема, повідомляючи їм про повістки телефоном.
Як зазначив Юрій Айвазян, такий варіант не є коректним.
"Вам не можуть виписати штраф (за відмову від отримання повістки по телефону. — Ред.), оскільки повістка вважається законно врученою тільки особисто або рекомендованим листом", — підкреслив юрист.
По телефону неможливо і відмовитися від повістки
Адвокат пояснив також, як військовозобов’язаний може реалізувати своє законне право на відмову від отримання повістки — і чому по телефону це зробити неможливо.
"Щодо відмови від повістки, то для того потрібно скласти акт відмови, що не вбачається можливим у телефонному режимі", — підкреслив Айвазян.
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