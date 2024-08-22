Вручение повестки - как должны вручаться повестки - законность повестки по телефону

Сотрудник ТЦК с телефоном. Фото: "АрміяInform"

Территориальный центр комплектования может посылать повестки военнообязанным гражданам только лично в руки или заказным письмом. Сообщение о повестке по телефону не законно, поэтому выписать штраф за отказ от "телефонной повестки" невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Сотрудники ТЦК продолжают процесс оповещения военнообязанных граждан, в частности, сообщая им о повестках по телефону.

Как отметил Юрий Айвазян, такой вариант не является корректным.

"Вам не могут выписать штраф (за отказ от получения повестки по телефону. — Ред.), поскольку повестка считается законно врученной только лично или заказным письмом", — подчеркнул юрист.

По телефону невозможно и отказаться от повестки

Адвокат объяснил также, как военнообязанный может реализовать свое законное право на отказ от получения повестки и почему по телефону это сделать невозможно.

"Что касается отказа от повестки, то для этого нужно составить акт отказа, который не усматривается возможным в телефонном режиме", — подчеркнул Айвазян.