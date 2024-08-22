Вручение повестки - как должны вручаться повестки - законность повестки по телефону

Повестки по телефону — законен ли такой способ оповещения
Территориальный центр комплектования может посылать повестки военнообязанным гражданам только лично в руки или заказным письмом. Сообщение о повестке по телефону не законно, поэтому выписать штраф за отказ от "телефонной повестки" невозможно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Телефонное сообщение о повестке
Сотрудники ТЦК продолжают процесс оповещения военнообязанных граждан, в частности, сообщая им о повестках по телефону.
Как отметил Юрий Айвазян, такой вариант не является корректным.
"Вам не могут выписать штраф (за отказ от получения повестки по телефону. — Ред.), поскольку повестка считается законно врученной только лично или заказным письмом", — подчеркнул юрист.
По телефону невозможно и отказаться от повестки
Адвокат объяснил также, как военнообязанный может реализовать свое законное право на отказ от получения повестки и почему по телефону это сделать невозможно.
"Что касается отказа от повестки, то для этого нужно составить акт отказа, который не усматривается возможным в телефонном режиме", — подчеркнул Айвазян.
Читайте Новини.LIVE!