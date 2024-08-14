Повторна військово-лікарська комісія - повістка від ТЦК на ВЛК

Оформлення результатів ВЛК у територіальному центрі комплектування. Фото: "АрміяInform"

Військовозобов’язані громадяни, у яких збіг термін дії висновку військово-лікарської комісії, не повинні самі звертатися до ТЦК і проходити повторну ВЛК. На комісію вони можуть потрапити лише після того, як отримають відповідну повістку.

Про це в коментарі ТСН розповіла адвокатка Марина Бекало.

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Термін дії довідки ВЛК

Після початку повномасштабної війни та оголошення воєнного стану в Україні були змінені певні норми вітчизняного законодавства — зокрема, щодо терміну дії висновку військово-лікарської комісії.

Якщо у мирний час цей висновок був чинним п’ять років, то під час війни термін дії висновку ВЛК скоротився до одного року.

Іти самому чи чекати на повістку

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що робити військовозобов’язаним, у яких збіг термін дії висновку військово-лікарської комісії.

Громадянин, за словами юристки, не має самостійно відвідувати ТЦК і проходити нову комісію — для цього йому повинні надіслати відповідну повістку.

"Військовозобов'язаний не буде автоматично вважатися порушником або "ухилянтом", адже ТЦК та СП, які відповідальні, зокрема, за ведення військового обліку, мають викликати військовозобов'язаних повісткою для проходження ВЛК", — підкреслила Бекало.