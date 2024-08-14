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Повторные ВВК — должны ли граждане приходить на них самостоятельно

14 августа 2024 04:30
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Повторная военно-врачебная комиссия – повестка от ТЦК на ВВК
Оформление результатов ВВК в территориальном центре комплектования. Фото: "АрміяInform"
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Военнообязанные граждане, у которых истек срок действия заключения военно-врачебной комиссии, не должны сами обращаться в ТЦК и проходить повторную ВВК. На комиссию они могут попасть только после получения соответствующей повестки.

Об этом в комментарии ТСН рассказала адвокат Марина Бекало.

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После начала полномасштабной войны и объявления военного положения в Украине были изменены определенные нормы отечественного законодательства — в частности, срок действия вывода военно-врачебной комиссии.

Если в мирное время этот вывод действовал пять лет, то во время войны срок действия заключения ВВК сократился до одного года.

Идти самому или ждать повестки

Адвокат Марина Бекало объяснила, что делать военнообязанным, у которых истек срок действия заключения военно-врачебной комиссии.

Гражданин, по словам юристки, не должен самостоятельно посещать ТЦК и проходить новую комиссию – для этого ему должны прислать соответствующую повестку.

"Военнообязанный не будет автоматически считаться нарушителем или "уклонянтом", ведь ТЦК и СП, которые ответственны, в частности, за ведение военного учета, должны вызвать военнообязанных повесткой для прохождения ВЛК", — подчеркнула Бекало.

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