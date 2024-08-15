Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Демобілізація arrow Повторний вступ до вишу — що вказано у законі про відстрочку для таких людей arrow

Повторний вступ до вишу — що вказано у законі про відстрочку для таких людей

15 серпня 2024 23:39
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Відстрочка для студентів - повторний вступ до вишу і анулювання права на відстрочку - що буде вказано у довідці ЄДЕБО
Студент у бібліотеці. Фото: lpnu.ua
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Студенти вітчизняних освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізацію у особливий період. Але повторний вступ до вишу на той самий освітній рівень не надає права на відстрочку, тож такий студент може бути мобілізованим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Мобілізація і відстрочка для студентів

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення, зокрема, чоловіків віком від 25 до 60 років.

Частина військовозобов’язаних має право на відстрочку. Зокрема, це стосується студентів освітніх закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти.

Коли студента можуть мобілізувати

Втім, не усі студенти можуть розраховувати на відстрочку від призову під час дії воєнного стану.

Так, відповідаючи на питання громадянина, який вирішив повторно вступити до вищого навчального закладу, для здобуття освітнього рівня "бакалавр" (з якого він був відрахований кілька років тому), Юрій Айвазян пояснив, чому відстрочка у такій ситуації є неможливою.

"У довідці з ЄДЕБО буде зазначено, що ви порушуєте послідовність освіти", — підкреслив адвокат.

 

вузи студенти мобілізація відстрочка військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

00:05 Повітряна тривога дісталася Київської області — до якого міста летять дрони

15 серпня 2024

23:53 На Хмельниччині судили чоловіка за лайку на працівників ТЦК та знищення повістки — що вирішив суд

23:52 В Одеському департаменті освіти відреагували на скандал з встановленням меморіальної таблички

23:50 Укрзалізниця запроваджує додаткові рейси Інтерсіті+ з Києва до Одеси

Оновлено

23:48 Кривий Ріг сколихнули потужні вибухи — чим завдає ударів ворог

23:40 В Одесі з'явилась вулиця на честь розвідника УНР — Буданов подякував за це місцевій ОВА

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

23:39 Повторний вступ до вишу — що вказано у законі про відстрочку для таких людей

23:36 Шаблю української чемпіонки з фехтування Харлан продали з 10 млн грн — на що підуть кошти

23:20 В Укрпошті заявили про готовність відкритися у Суджі, але є умови

Оновлено

23:16 Вибухи прогуркотіли в Запорізькій області — в ОВА відповіли, що загрожує мешканцям

Термінова новина

00:05 Повітряна тривога дісталася Київської області — до якого міста летять дрони

15 серпня 2024

23:53 На Хмельниччині судили чоловіка за лайку на працівників ТЦК та знищення повістки — що вирішив суд

23:52 В Одеському департаменті освіти відреагували на скандал з встановленням меморіальної таблички

23:50 Укрзалізниця запроваджує додаткові рейси Інтерсіті+ з Києва до Одеси

Оновлено

23:48 Кривий Ріг сколихнули потужні вибухи — чим завдає ударів ворог

23:40 В Одесі з'явилась вулиця на честь розвідника УНР — Буданов подякував за це місцевій ОВА

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

23:39 Повторний вступ до вишу — що вказано у законі про відстрочку для таких людей

23:36 Шаблю української чемпіонки з фехтування Харлан продали з 10 млн грн — на що підуть кошти

23:20 В Укрпошті заявили про готовність відкритися у Суджі, але є умови

Оновлено

23:16 Вибухи прогуркотіли в Запорізькій області — в ОВА відповіли, що загрожує мешканцям

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

9 серпня 2024

08:45 Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію