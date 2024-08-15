Відстрочка для студентів - повторний вступ до вишу і анулювання права на відстрочку - що буде вказано у довідці ЄДЕБО

Студент у бібліотеці. Фото: lpnu.ua

Студенти вітчизняних освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізацію у особливий період. Але повторний вступ до вишу на той самий освітній рівень не надає права на відстрочку, тож такий студент може бути мобілізованим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Мобілізація і відстрочка для студентів

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення, зокрема, чоловіків віком від 25 до 60 років.

Частина військовозобов’язаних має право на відстрочку. Зокрема, це стосується студентів освітніх закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти.

Коли студента можуть мобілізувати

Втім, не усі студенти можуть розраховувати на відстрочку від призову під час дії воєнного стану.

Так, відповідаючи на питання громадянина, який вирішив повторно вступити до вищого навчального закладу, для здобуття освітнього рівня "бакалавр" (з якого він був відрахований кілька років тому), Юрій Айвазян пояснив, чому відстрочка у такій ситуації є неможливою.

"У довідці з ЄДЕБО буде зазначено, що ви порушуєте послідовність освіти", — підкреслив адвокат.