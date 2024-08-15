Отсрочка для студентов – повторное поступление в вуз и аннулирование права на отсрочку – что будет указано в справке ЕГЭБО

Студент в библиотеке. Фото: lpnu.ua

Студенты отечественных образовательных учреждений имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но повторное поступление в вуз на тот же образовательный уровень не дает права на отсрочку, поэтому такой студент может быть мобилизованным.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация и отсрочка для студентов

В Украине продолжается общая мобилизация военнообязанного населения, в частности мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Часть военнообязанных имеет право на отсрочку. В частности, это касается студентов образовательных учреждений профтехнического, высшего и высшего образования.

Когда студента могут мобилизовать

Впрочем, не все студенты могут рассчитывать на отсрочку от призыва во время военного положения.

Так, отвечая на вопрос гражданина, решившего повторно поступить в высшее учебное заведение, для получения образовательного уровня "бакалавр" (с которого он был отчислен несколько лет назад), Юрий Айвазян объяснил, почему отсрочка в такой ситуации невозможна.

"В справке из ЕГЭБО будет указано, что вы нарушаете последовательность образования", — подчеркнул адвокат.