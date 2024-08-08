Обмеження прав керування транспортним засобом - скільки діятиме обмеження

Перевірка водійських документів. Фото: НГУ

Територіальний центр комплектування має право подати до суду на порушника правил військового обліку і обмежити йому право керувати транспортним засобом. Це обмеження буде чинним до того моменту, поки ухилянт не виконає усі визначені ТЦК умови.

Про це йдеться у законі про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою 2024 року.

Читайте також:

Судова скарга на ухилянта

Якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив вчасно військово-облікові дані чи здійснив якісь інші порушення військового обліку, територіальний центр комплектування має право подати скаргу на цього громадянина до правоохоронних органів.

Врешті-решт, ТЦК може подати до суду, який обмежить порушнику військового обліку право керувати транспортним засобом.

Як довго ухилянт не зможе керувати транспортним засобом

Право подати до суду у територіального центру комплектування з’являється тоді, коли навіть після дій Нацполіції військовозобов’язаний не з’явився у ТЦК.

Термін дії обмеження на право керувати автомобілем чи мотоциклом зазвичай закінчуватиметься у той момент, коли військовозобов’язаний виконав усі вимоги територіального центру комплектування чи коли ТЦК відкликав свої вимоги.

Нагадаємо, якщо військовозобов’язаний громадянин ігнорує вимоги закону щодо оновлення військово-облікових даних чи повістки, ТЦК звертається до поліції. Якщо ж поліція не може доставити такого громадянина, тоді ТЦК подає заяву до суду щодо обмеження керування транспортним засобом.

Додамо, що у справі про позбавлення прав ухилянта на керування транспортним засобом територіальний центр комплектування має надати у позові до суду усі документи. Також він має підтвердити факт надсилання копій цих документів позивачу.