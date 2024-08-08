Ограничение прав на управление транспортным средством - сколько будет действовать ограничение

Проверка водительских документов. Фото: НГУ

Территориальный центр комплектования имеет право подать в суд на нарушителя правил военного учета и ограничить право управления транспортным средством. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока уклонист не выполнит все определенные ТЦК условия.

Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой 2024 года.

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Если военнообязанный гражданин не обновил своевременно военно-учетные данные или совершил какие-либо другие нарушения военного учета, территориальный центр комплектования вправе подать жалобу на этого гражданина в правоохранительные органы.

В конце концов ТЦК может подать в суд, который ограничит нарушителю военного учета право управлять транспортным средством.

Как долго уклонист не сможет управлять транспортным средством

Право подать в суд у территориального центра комплектования появляется тогда, когда даже после действий Нацполиции военнообязанный не явился в ТЦК.

Срок действия ограничения на право управлять автомобилем или мотоциклом обычно будет истекать в тот момент, когда военнообязанный выполнил все требования территориального центра комплектования или когда ТЦК отозвал свои требования.

Напомним, если военнообязанный гражданин игнорирует требования закона об обновлении военно-учетных данных или повестки, ТЦК обращается в полицию. Если полиция не может доставить такого гражданина, тогда ТЦК подает заявление в суд об ограничении управления транспортным средством.

Добавим, что по делу о лишении прав уклониста на управление транспортным средством территориальный центр комплектования должен предоставить в иске в суд все документы. Также он должен подтвердить факт отправки копий этих документов истцу.