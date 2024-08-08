Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Демобилизация arrow Лишение уклониста права вождения — срок действия запрета arrow

Лишение уклониста права вождения — срок действия запрета

8 августа 2024 06:30
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Ограничение прав на управление транспортным средством - сколько будет действовать ограничение
Проверка водительских документов. Фото: НГУ
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Территориальный центр комплектования имеет право подать в суд на нарушителя правил военного учета и ограничить право управления транспортным средством. Это ограничение будет действовать до тех пор, пока уклонист не выполнит все определенные ТЦК условия.

Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой 2024 года.

Читайте также:

Судебная жалоба на уклониста

Если военнообязанный гражданин не обновил своевременно военно-учетные данные или совершил какие-либо другие нарушения военного учета, территориальный центр комплектования вправе подать жалобу на этого гражданина в правоохранительные органы.

В конце концов ТЦК может подать в суд, который ограничит нарушителю военного учета право управлять транспортным средством.

Как долго уклонист не сможет управлять транспортным средством

Право подать в суд у территориального центра комплектования появляется тогда, когда даже после действий Нацполиции военнообязанный не явился в ТЦК.

Срок действия ограничения на право управлять автомобилем или мотоциклом обычно будет истекать в тот момент, когда военнообязанный выполнил все требования территориального центра комплектования или когда ТЦК отозвал свои требования.

Напомним, если военнообязанный гражданин игнорирует требования закона об обновлении военно-учетных данных или повестки, ТЦК обращается в полицию. Если полиция не может доставить такого гражданина, тогда ТЦК подает заявление в суд об ограничении управления транспортным средством.

Добавим, что по делу о лишении прав уклониста на управление транспортным средством территориальный центр комплектования должен предоставить в иске в суд все документы. Также он должен подтвердить факт отправки копий этих документов истцу.

суд мобилизация автомобиль ТЦК и СП уклонисты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:03 Симптомы нового штамма коронавируса FLiRT несколько отличаются — кто в зоне риска

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

08:00 Бойцы имеют право на единовременную помощь до 1,2 млн грн — кто в списке

07:49 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска зафиксированы пробки

07:39 В Раде хотят упростить оформление отсрочки для одной из категорий граждан

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

07:21 На Прикарпатье солдат придумал болезнь матери для бегства из воинской части — как его наказал суд

07:15 "Курсовые заработки в особо крупных размерах" — эксперта разозлила политика НБУ относительно доллара

07:01 ПриватБанк блокирует счета украинкам с детьми за границей

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

06:30 В августе начали падать цены на сою — сколько стоит тонна зерна в Украине

08:03 Симптомы нового штамма коронавируса FLiRT несколько отличаются — кто в зоне риска

08:00 Бойцы имеют право на единовременную помощь до 1,2 млн грн — кто в списке

07:49 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска зафиксированы пробки

07:39 В Раде хотят упростить оформление отсрочки для одной из категорий граждан

07:21 На Прикарпатье солдат придумал болезнь матери для бегства из воинской части — как его наказал суд

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

07:15 "Курсовые заработки в особо крупных размерах" — эксперта разозлила политика НБУ относительно доллара

07:01 ПриватБанк блокирует счета украинкам с детьми за границей

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

06:30 В августе начали падать цены на сою — сколько стоит тонна зерна в Украине

06:30 Лишение уклониста права вождения — срок действия запрета

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

25 июля 2024

12:35 Грейтесь, пока жара — народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды