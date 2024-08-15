Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Демобілізація arrow Проблеми з наркотиками — коли такі громадяни можуть бути мобілізовані arrow

Проблеми з наркотиками — коли такі громадяни можуть бути мобілізовані

15 серпня 2024 21:48
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Громадянин на обліку у нарколога - можливість мобілізації
Наркозалежний чоловік (ліворуч) із працівником соціального центру. Фото: УНІАН
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Громадяни, які мають залежність від психоактивних речовин, наркотиків та алкоголю, можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України. Усе залежить від стадії залежності та розладів психіки й поведінки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Наркоманія як причина не мобілізувати

Українське законодавство визначає цілий список захворювань, які можуть бути приводом для визнання людини непридатною для військової служби. Це, зокрема, залежність людини від наркотичних засобів.

"В статті 15 таблиці Розкладу хвороб як додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України згадано розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин F10-F19 (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших)", — нагадав Юрій Айвазян.

Яка стадія наркозалежності не надає відстрочку від призову

Адвокат пояснив, що не усі громадяни, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання наркотиків, непридатні до мобілізації.

Це стосується лише тих осіб, які мають синдром залежності зі стійкими та важкими розладами психіки.

"При синдромі залежності з помірними або легкими психічними розладами хворі на такі розлади можуть визнаватись придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони", — підкреслив Айвазян.

Також важливі новини дня по темі:

 

наркотики мобілізація відстрочка військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:48 Проблеми з наркотиками — коли такі громадяни можуть бути мобілізовані

21:34 Деяких українців зобов'язали поновлювати відстрочку кожні 90 днів — що відомо

Термінова новина

21:30 Буданов сповістив про деталі стратегії повернення українців з полону

21:21 Малюк заявив, що пріоритетним завданням СБУ є повернення захисників з полону

21:13 На Полтавщині судили військового, який двічі лишав місце служби — яке покарання обрав суд

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

20:52 Динамо планує купити футболіста європейської національної збірної

20:35 У КМДА назвали дати цьогорічних осінніх канікул в школах

20:33 Адвокат пояснив, чи отримає чоловік відстрочку від призову через зламану кінцівку

20:26 Зеленський вніс до ВР законопроєкт про унормування статусу військових, які воюють в Росії

20:16 На Харківщині лунали вибухи — Росія вдарила по підприємству, є загиблі та поранені

21:48 Проблеми з наркотиками — коли такі громадяни можуть бути мобілізовані

21:34 Деяких українців зобов'язали поновлювати відстрочку кожні 90 днів — що відомо

Термінова новина

21:30 Буданов сповістив про деталі стратегії повернення українців з полону

21:21 Малюк заявив, що пріоритетним завданням СБУ є повернення захисників з полону

21:13 На Полтавщині судили військового, який двічі лишав місце служби — яке покарання обрав суд

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

20:52 Динамо планує купити футболіста європейської національної збірної

20:35 У КМДА назвали дати цьогорічних осінніх канікул в школах

20:33 Адвокат пояснив, чи отримає чоловік відстрочку від призову через зламану кінцівку

20:26 Зеленський вніс до ВР законопроєкт про унормування статусу військових, які воюють в Росії

20:16 На Харківщині лунали вибухи — Росія вдарила по підприємству, є загиблі та поранені

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

9 серпня 2024

08:45 Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію