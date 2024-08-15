Громадянин на обліку у нарколога - можливість мобілізації

Наркозалежний чоловік (ліворуч) із працівником соціального центру. Фото: УНІАН

Громадяни, які мають залежність від психоактивних речовин, наркотиків та алкоголю, можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил України. Усе залежить від стадії залежності та розладів психіки й поведінки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Українське законодавство визначає цілий список захворювань, які можуть бути приводом для визнання людини непридатною для військової служби. Це, зокрема, залежність людини від наркотичних засобів.

"В статті 15 таблиці Розкладу хвороб як додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України згадано розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин F10-F19 (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших)", — нагадав Юрій Айвазян.

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Адвокат пояснив, що не усі громадяни, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання наркотиків, непридатні до мобілізації.

Це стосується лише тих осіб, які мають синдром залежності зі стійкими та важкими розладами психіки.

"При синдромі залежності з помірними або легкими психічними розладами хворі на такі розлади можуть визнаватись придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони", — підкреслив Айвазян.