Гражданин на учете у нарколога – возможность мобилизации

Наркозависимый мужчина (слева) с работником социального центра. Фото: УНІАН

Граждане, имеющие зависимость от психоактивных веществ, наркотиков и алкоголя, могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Всё зависит от стадии зависимости и расстройств психики и поведения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Украинское законодательство определяет целый список заболеваний, которые могут служить поводом для признания человека непригодным для военной службы. Это, в частности, зависимость человека от наркотических средств.

"В статье 15 таблицы Расписания болезней как приложения 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины упомянуты расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ F10-F19 (алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных, снотворных, кокаина, галюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и других)", — напомнил Юрий Айвазян.

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Адвокат объяснил, что не все граждане, имеющие нарушения психики и поведения вследствие употребления наркотиков, непригодны к мобилизации.

Это касается только лиц, имеющих синдром зависимости со стойкими и тяжелыми расстройствами психики.

"При синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами больные такими расстройствами могут признаваться пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, вузах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", — подчеркнул Айвазян.