Гражданин на учете у нарколога – возможность мобилизации

Проблемы с наркотиками — когда такие граждане могут быть мобилизованы
Граждане, имеющие зависимость от психоактивных веществ, наркотиков и алкоголя, могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины. Всё зависит от стадии зависимости и расстройств психики и поведения.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Наркомания как причина не мобилизовать
Украинское законодательство определяет целый список заболеваний, которые могут служить поводом для признания человека непригодным для военной службы. Это, в частности, зависимость человека от наркотических средств.
"В статье 15 таблицы Расписания болезней как приложения 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины упомянуты расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ F10-F19 (алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных, снотворных, кокаина, галюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и других)", — напомнил Юрий Айвазян.
Какая стадия наркозависимости не дает отсрочку от призыва
Адвокат объяснил, что не все граждане, имеющие нарушения психики и поведения вследствие употребления наркотиков, непригодны к мобилизации.
Это касается только лиц, имеющих синдром зависимости со стойкими и тяжелыми расстройствами психики.
"При синдроме зависимости с умеренными или легкими психическими расстройствами больные такими расстройствами могут признаваться пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, вузах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", — подчеркнул Айвазян.
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