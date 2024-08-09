Мобілізація людей з хворобами - які пухлини дозволяють проходити службу в ЗСУ

Операція з видалення онкологічної пухлини. Фото: odrex.ua

Військовозобов’язані громадяни, які мають проблеми зі здоров’ям, звільняються від мобілізації. Це стосується, зокрема, людей, які мають доброякісні та злоякісні утворення — хоча у деяких випадках цих громадян можуть визнати тимчасово непридатними із подальшим переглядом статусу і можливою мобілізацією.

Про це йдеться у матеріалі УНІАН.

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Відстрочка за станом здоров’я

Українські військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку за наявності відповідних підстав.

Однією із таких суттєвих підстав є стан здоров’я, який не дозволяє громадянину повноцінно виконувати свій військовий обов’язок.

Онкологічні новоутворення як причина для відстрочки

Так, відстрочка від мобілізації надається військовозобов’язаним громадянам, у яких діагностовано відповідні пухлини:

первинні та вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій з метастазами, які неможливо видалити за допомогою радикального хірургічного лікування;

швидко і повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин: лімфогранулематоз; неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів і т. п., зі значними змінами;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Якщо ж у особи виявлені якісь інші пухлини, то він отримує статус тимчасово непридатного — і надалі теоретично може бути мобілізований, залежно від стану його здоров’я.

Нагадаємо, ми писали, чи може військовозобов'язана особа отримати відстрочку через зламану кінцівку.

Додамо, раніше ми повідомляли, коли можуть мобілізувати чоловіків, які мають ампутовані пальці на руках або ногах.