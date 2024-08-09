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Опухоль не мешает мобилизации — какие болезни не дают права на отсрочку

9 августа 2024 21:14
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор
Мобилизация людей с болезнями – какие опухоли позволяют проходить службу в ВСУ
Операция по удалению онкологической опухоли. Фото: odrex.ua
Максим Смолов - Редактор
Максим Смолов
Редактор

Военнообязанные граждане, имеющие проблемы со здоровьем, освобождаются от мобилизации. Это касается, в частности, людей, имеющих доброкачественные и злокачественные образования, хотя в некоторых случаях граждан могут признать временно непригодными с последующим пересмотром статуса и возможной мобилизацией.

Об этом говорится в материале УНІАН.

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Отсрочка по состоянию здоровья

Украинские военнообязанные граждане имеют право на отсрочку при соответствующих основаниях.

Одним из таких существенных оснований является состояние здоровья, которое не позволяет гражданину полноценно выполнять свой военный долг.

Онкологические новообразования как причина отсрочки

Так, отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным гражданам, у которых диагностированы соответствующие опухоли:

  • первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций с метастазами, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения;
  • быстро и медленно прогрессирующие злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей: лимфогранулематоз; неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т. п., со значительными изменениями;
  • доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Если же у лица обнаружены какие-то другие опухоли, то он получает статус временно непригодного — и в дальнейшем теоретически он может быть мобилизован в зависимости от состояния его здоровья.

Напомним, мы писали, может ли военнообязанное лицо получить отсрочку из-за сломанной конечности.

Добавим, раньше мы сообщали, когда могут мобилизовать мужчин, имеющих ампутированные пальцы на руках или ногах.

болезнь мобилизация отсрочка онкозаболевание онкология

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21:36 Россияне сбросили взрывчатку с дронов на Херсонщине — трое раненых

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