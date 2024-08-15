Можно ли автоматически продлить отсрочку — ответ адвоката

Адвокат объяснила, можно ли автоматически продлить отсрочку, в частности через "Резерв+"
Право на отсрочку действует 90 дней. Когда этот срок истекает, необходимо подавать документы на продление отсрочки военного призыва.
Об этом в среду, 14 августа, рассказала в комментарии "Київ24" адвокат, полковник юстиции в запасе Мария Полищук.
Что известно о продлении отсрочки в Украине
Полищук отметила, что в мае, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, было предусмотрено оформление отсрочки на 90 дней.
"Эти дни завершились 12 августа. Сейчас есть указ Президента о продлении военного положения. С 12 августа начинается новый период, который истечет 9 ноября. Нет механизма в "Резерв+", чтобы продлить автоматически отсрочку", — сообщила адвокат.
Также она добавила, что по состоянию на 14 августа многие военнообязанные в Украине до сих пор не успели обновить свои военно-учетные документы, тогда как именно эти данные являются основой для предоставления отсрочки.
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