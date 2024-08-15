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Адвокатка пояснила, чи можна автоматично продовжити відстрочку, зокрема через "Резерв+"

15 серпня 2024 04:30
Артем Кругленко - Редактор
Чи можна автоматично продовжити відстрочку — відповідь адвокатки
Військовий квиток. Фото ілюстративне: itvmg.com
Артем Кругленко - Редактор

Право на відстрочку діє впродовж 90 днів. Коли цей термін спливає, необхідно подавати документи на продовження відтермінування військового призову.

Про це в середу, 14 серпня, розповіла в коментарі "Київ24" адвокатка, полковник юстиції в запасі Марія Поліщук.

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Поліщук зазначила, що у травні, коли набув чинності новиний закон про мобілізацію, було передбачено оформлення відстрочки на 90 днів.

"Ці дні завершилися 12 серпня. Наразі є указ Президента про продовження воєнного стану. З 12 серпня починається новий період, який закінчиться 9 листопада. Немає механізму в "Резерв+", аби продовжити автоматично відстрочку", — повідомила адвокатка.

Також вона додала, що станом на 14 серпня багато військовозобов'язаних в Україні досі не встигли оновити свої військово-облікові документи, тоді як саме ці дані є підґрунтям для надання відстрочки.

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