Чи можна автоматично продовжити відстрочку — відповідь адвокатки

Військовий квиток. Фото ілюстративне: itvmg.com

Право на відстрочку діє впродовж 90 днів. Коли цей термін спливає, необхідно подавати документи на продовження відтермінування військового призову.

Про це в середу, 14 серпня, розповіла в коментарі "Київ24" адвокатка, полковник юстиції в запасі Марія Поліщук.

Читайте також:

Що відомо про продовження відстрочки в Україні

Поліщук зазначила, що у травні, коли набув чинності новиний закон про мобілізацію, було передбачено оформлення відстрочки на 90 днів.

"Ці дні завершилися 12 серпня. Наразі є указ Президента про продовження воєнного стану. З 12 серпня починається новий період, який закінчиться 9 листопада. Немає механізму в "Резерв+", аби продовжити автоматично відстрочку", — повідомила адвокатка.

Також вона додала, що станом на 14 серпня багато військовозобов'язаних в Україні досі не встигли оновити свої військово-облікові документи, тоді як саме ці дані є підґрунтям для надання відстрочки.