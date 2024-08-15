Отсрочка по уходу за ребенком с инвалидностью - ВЛК для оформления отсрочки

Отец с ребенком. Фото: eva.ua

Граждане, имеющие на иждивении ребенка с инвалидностью, могут претендовать на отсрочку от мобилизации. Но если такое лицо имело статус "ограниченно годный", оно все равно, даже при наличии отсрочки, должно пройти военно-врачебную комиссию для получения нового военного статуса.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации, если у них на иждивении есть дети с инвалидностью.

Часто такие граждане могут быть ограничены годными (согласно старому закону о мобилизации) или вообще сняты с военного учета.

Нужно ли таким гражданам проходить ВВК

В такой ситуации, даже имея отсрочку по уходу за ребенком с инвалидностью, этот военнообязанный гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию.

"Вам нужно пройти ВВК до февраля 2025 года. Вы не можете остаться со статусом "ограниченно годный", который был упразднен", — объяснил такому военнообязанному гражданину Юрий Айвазян.