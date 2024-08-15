Відстрочка для догляду за дитиною з інвалідністю - ВЛК для оформлення відстрочки

Батько з дитиною. Фото: eva.ua

Громадяни, які мають на утриманні дитину з інвалідністю, можуть претендувати на відстрочку від мобілізації. Та якщо така особа мала статус "обмежено придатний", вона все одно, навіть за наявності відстрочки, має пройти військово-лікарську комісію для набуття нового військового статусу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка в статусі обмежено придатного

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації, якщо у них на утриманні є діти з інвалідністю.

Часто такі громадяни можуть бути обмежено придатними (згідно із старим законом про мобілізацію) чи взагалі знятими з військового обліку.

Чи треба таким громадянам проходити ВЛК

У такій ситуації, навіть маючи відстрочку для догляду за дитиною з інвалідністю, цей військовозобов’язаний громадянин має пройти військово-лікарську комісію.

"Вам потрібно пройти ВЛК до лютого 2025 року. Ви не можете залишитись із статусом "обмежено придатний", який був скасований", — пояснив такому військовозобов’язаному громадянину Юрій Айвазян.