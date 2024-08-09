Как расшифровать код в военном билете

Что означает код в военном билете — подробная расшифровка
Военный билет является официальным документом, содержащим подробную информацию о военнообязанном. Это включает его категорию, группу учета, состав, профиль подготовки и уровень годности к военной службе.
Подробно обо всех отметках рассказали в издании "Кошт".
Категории военнообязанных
- Допризывники — граждане, подлежащие приписке к призывным участкам.
- Призывники — те, кто уже приписан к призывным участкам.
- Военнослужащие — лица, которые в настоящее время проходят военную службу.
- Военнообязанные граждане, которые находятся в запасе и могут быть призваны для комплектования Вооруженных сил или других военных формирований в случае необходимости.
- Резервисты — лица, которые служат в военном резерве и могут быть мобилизованы как в мирное, так и военное время.
Группы учета военнообязанных
А — для всех видов Вооруженных сил и родов войск, без специфических требований.
Б — для специалистов по ракетному оружию.
Г — для Службы безопасности Украины.
Д — для высокомобильных десантных войск.
Е — для летного состава.
И — для плавсостава подлодок.
К — для плавсостава надводных лодок.
М — для морской пехоты.
Н — для береговых ракетно-артиллерийских воинских частей.
П — для Национальной гвардии Украины.
Р — для Государственной пограничной службы Украины.
С — для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Т — для Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины.
В — для военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины.
Ф — для воинских частей специального назначения.
Х — для горных воинских частей и подразделений.
Ч — для Управления государственной охраны Украины.
Другие детали
Офицеры запаса делятся на две категории:
- Первая — офицеры, которые проходили военную службу и получили специальность во время службы.
- Вторая — те, кто не получил специальность во время службы, или женщины-военнообязанные.
Состав военнообязанных:
- рядовой;
- сержантский и старшинский;
- офицерский.
Профиль подготовки офицерского запаса:
- командный;
- инженерный и технический;
- юридический;
- медицинский;
- ветеринарный.
Кроме того, в военном билете указывается название военнообязанного и военно-учетная специальность, а также указывается его уровень годности к военной службе:
- пригодный к военной службе;
- ограниченно годен к военной службе;
- непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
- непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
Читайте Новини.LIVE!