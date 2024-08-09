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Что означает код в военном билете — подробная расшифровка

9 августа 2024 10:30
Артем Кругленко - Редактор
Как расшифровать код в военном билете
Работник ТЦК проверяет военный билет военнообязанного. Иллюстративное фото: АрміяInform
Артем Кругленко - Редактор

Военный билет является официальным документом, содержащим подробную информацию о военнообязанном. Это включает его категорию, группу учета, состав, профиль подготовки и уровень годности к военной службе.

Подробно обо всех отметках рассказали в издании "Кошт".

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Категории военнообязанных

  1. Допризывники — граждане, подлежащие приписке к призывным участкам.
  2. Призывники — те, кто уже приписан к призывным участкам.
  3. Военнослужащие — лица, которые в настоящее время проходят военную службу.
  4. Военнообязанные граждане, которые находятся в запасе и могут быть призваны для комплектования Вооруженных сил или других военных формирований в случае необходимости.
  5. Резервисты — лица, которые служат в военном резерве и могут быть мобилизованы как в мирное, так и военное время.

Группы учета военнообязанных

А — для всех видов Вооруженных сил и родов войск, без специфических требований.

Б — для специалистов по ракетному оружию.

Г — для Службы безопасности Украины.

Д — для высокомобильных десантных войск.

Е — для летного состава.

И — для плавсостава подлодок.

К — для плавсостава надводных лодок.

М — для морской пехоты.

Н — для береговых ракетно-артиллерийских воинских частей.

П — для Национальной гвардии Украины.

Р — для Государственной пограничной службы Украины.

С — для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Т — для Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины.

В — для военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины.

Ф — для воинских частей специального назначения.

Х — для горных воинских частей и подразделений.

Ч — для Управления государственной охраны Украины.

Другие детали

Офицеры запаса делятся на две категории:

  1. Первая — офицеры, которые проходили военную службу и получили специальность во время службы.
  2. Вторая — те, кто не получил специальность во время службы, или женщины-военнообязанные.

Состав военнообязанных:

  • рядовой;
  • сержантский и старшинский;
  • офицерский.

Профиль подготовки офицерского запаса:

  • командный;
  • инженерный и технический;
  • юридический;
  • медицинский;
  • ветеринарный.

Кроме того, в военном билете указывается название военнообязанного и военно-учетная специальность, а также указывается его уровень годности к военной службе:

  • пригодный к военной службе;
  • ограниченно годен к военной службе;
  • непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
  • непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

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