Как расшифровать код в военном билете

Работник ТЦК проверяет военный билет военнообязанного. Иллюстративное фото: АрміяInform

Военный билет является официальным документом, содержащим подробную информацию о военнообязанном. Это включает его категорию, группу учета, состав, профиль подготовки и уровень годности к военной службе.

Подробно обо всех отметках рассказали в издании "Кошт".

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Категории военнообязанных

Допризывники — граждане, подлежащие приписке к призывным участкам. Призывники — те, кто уже приписан к призывным участкам. Военнослужащие — лица, которые в настоящее время проходят военную службу. Военнообязанные граждане, которые находятся в запасе и могут быть призваны для комплектования Вооруженных сил или других военных формирований в случае необходимости. Резервисты — лица, которые служат в военном резерве и могут быть мобилизованы как в мирное, так и военное время.

Группы учета военнообязанных

А — для всех видов Вооруженных сил и родов войск, без специфических требований.

Б — для специалистов по ракетному оружию.

Г — для Службы безопасности Украины.

Д — для высокомобильных десантных войск.

Е — для летного состава.

И — для плавсостава подлодок.

К — для плавсостава надводных лодок.

М — для морской пехоты.

Н — для береговых ракетно-артиллерийских воинских частей.

П — для Национальной гвардии Украины.

Р — для Государственной пограничной службы Украины.

С — для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Т — для Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры Украины.

В — для военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины.

Ф — для воинских частей специального назначения.

Х — для горных воинских частей и подразделений.

Ч — для Управления государственной охраны Украины.

Другие детали

Офицеры запаса делятся на две категории:

Первая — офицеры, которые проходили военную службу и получили специальность во время службы. Вторая — те, кто не получил специальность во время службы, или женщины-военнообязанные.

Состав военнообязанных:

рядовой;

сержантский и старшинский;

офицерский.

Профиль подготовки офицерского запаса:

командный;

инженерный и технический;

юридический;

медицинский;

ветеринарный.

Кроме того, в военном билете указывается название военнообязанного и военно-учетная специальность, а также указывается его уровень годности к военной службе: