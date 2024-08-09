Як розшифрувати код у військовому квитку

Працівник ТЦК перевіряє військовий квиток військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: АрміяInform

Військовий квиток є офіційним документом, який містить детальну інформацію про військовозобов'язаного. Це охоплює його категорію, групу обліку, склад, профіль підготовки та рівень придатності до військової служби.

Детально про усі позначки розповіли у виданні "Кошт".

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Категорії військовозобов'язаних

Допризовники — громадяни, які підлягають приписці до призовних дільниць. Призовники — ті, хто вже приписаний до призовних дільниць. Військовослужбовці — особи, які на цей момент проходять військову службу. Військовозобов'язані — громадяни, які перебувають в запасі й можуть бути призвані для комплектування Збройних сил або інших військових формувань у випадку потреби. Резервісти — особи, які служать у військовому резерві та можуть бути мобілізовані як у мирний, так і у воєнний час.

Групи обліку військовозобов'язаних

А — для всіх видів Збройних сил та родів військ, без специфічних вимог.

Б — для спеціалістів з ракетної зброї.

Г — для Служби безпеки України.

Д — для високомобільних десантних військ.

Е — для льотного складу.

І — для плавскладу підводних човнів.

К — для плавскладу надводних човнів.

М — для морської піхоти.

Н — для берегових ракетно-артилерійських військових частин.

П — для Національної гвардії України.

Р — для Державної прикордонної служби України.

С — для Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Т — для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України.

У — для військових формувань, створених відповідно до законів України.

Ф — для військових частин спеціального призначення.

Х — для гірських військових частин і підрозділів.

Ч — для Управління державної охорони України.

Інші деталі

Офіцери запасу поділяються на дві категорії:

Перша — офіцери, які проходили військову службу та здобули спеціальність під час служби. Друга — ті, хто не здобули спеціальність під час служби, або жінки-військовозобов'язані.

Склад військовозобов'язаних:

рядовий;

сержантський і старшинський;

офіцерський.

Профіль підготовки офіцерського запасу:

командний;

інженерний і технічний;

юридичний;

медичний;

ветеринарний.

Крім того, у військовому квитку зазначають звання військовозобов'язаного та військово-облікову спеціальність, а також вказується його рівень придатності до військової служби: