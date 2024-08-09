Як розшифрувати код у військовому квитку

Що означає код у військовому квитку — детальна розшифровка
Військовий квиток є офіційним документом, який містить детальну інформацію про військовозобов'язаного. Це охоплює його категорію, групу обліку, склад, профіль підготовки та рівень придатності до військової служби.
Детально про усі позначки розповіли у виданні "Кошт".
Категорії військовозобов'язаних
- Допризовники — громадяни, які підлягають приписці до призовних дільниць.
- Призовники — ті, хто вже приписаний до призовних дільниць.
- Військовослужбовці — особи, які на цей момент проходять військову службу.
- Військовозобов'язані — громадяни, які перебувають в запасі й можуть бути призвані для комплектування Збройних сил або інших військових формувань у випадку потреби.
- Резервісти — особи, які служать у військовому резерві та можуть бути мобілізовані як у мирний, так і у воєнний час.
Групи обліку військовозобов'язаних
А — для всіх видів Збройних сил та родів військ, без специфічних вимог.
Б — для спеціалістів з ракетної зброї.
Г — для Служби безпеки України.
Д — для високомобільних десантних військ.
Е — для льотного складу.
І — для плавскладу підводних човнів.
К — для плавскладу надводних човнів.
М — для морської піхоти.
Н — для берегових ракетно-артилерійських військових частин.
П — для Національної гвардії України.
Р — для Державної прикордонної служби України.
С — для Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Т — для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України.
У — для військових формувань, створених відповідно до законів України.
Ф — для військових частин спеціального призначення.
Х — для гірських військових частин і підрозділів.
Ч — для Управління державної охорони України.
Інші деталі
Офіцери запасу поділяються на дві категорії:
- Перша — офіцери, які проходили військову службу та здобули спеціальність під час служби.
- Друга — ті, хто не здобули спеціальність під час служби, або жінки-військовозобов'язані.
Склад військовозобов'язаних:
- рядовий;
- сержантський і старшинський;
- офіцерський.
Профіль підготовки офіцерського запасу:
- командний;
- інженерний і технічний;
- юридичний;
- медичний;
- ветеринарний.
Крім того, у військовому квитку зазначають звання військовозобов'язаного та військово-облікову спеціальність, а також вказується його рівень придатності до військової служби:
- придатний до військової служби;
- обмежено придатний до військової служби;
- непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час;
- непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.
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