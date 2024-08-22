Военнообязанные граждане – отсрочка от мобилизации – изменение военного статуса

Оформление отсрочки от мобилизации. Фото: ЖОТЦК и СП

Военнообязанный гражданин, оформляющий отсрочку от мобилизации, не теряет свой военный статус. Невоеннообязанным же гражданин может быть признан только после исключения из военного учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В условиях полномасштабной российской агрессии украинские власти в августе продолжили действие военного положения на всей территории страны, а вместе с ним и процесс всеобщей мобилизации.

Мобилизации подлежат все граждане, не имеющие отсрочки от призыва (или бронирование на рабочих местах).

Изменяется ли статус лиц с отсрочкой

Юрий Айвазян подчеркнул, что получивший отсрочку гражданин не теряет свой статус "военнообязанный".

"У такого лица остается статус военнообязанного. Именно для этого оно и оформляет отсрочку, поскольку в противном случае она была бы не нужна", — подчеркнул адвокат.

Он добавил, что статус "невоеннообязанный" предоставляется только в одном случае — исключение гражданина из военного учета.